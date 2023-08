In ‘Indonesia Roept!’ volgt Hans Goedkoop het spoor van zijn opa, die een bedenkelijke rol had in Indonesië

Hans Goedkoop in ‘Indonesia roept!’.

Opeens is tv-presentator Hans Goedkoop de herinnering aan zijn zwijgzame, maar ook liefdevolle grootvader Rein van Langen volledig kwijt. Uitgewist door de zwaarte van het moment. Het overkomt Goedkoop in de achtdelige serie Indonesia roept! over de bloedige onafhankelijkheidsstrijd die Indonesië in de jaren veertig tegen de Nederlandse kolonisator vocht.

Op de valreep van de zesde aflevering bezoekt Goedkoop een erebegraafplaats in de buurt van de Indonesische stad Salatiga. Onder de gewijde grond liggen de lichamen van honderden Indonesische burgers, vermoord door Nederlandse soldaten die de Indonesiërs dwongen hun eigen graf te delven. Vermoedelijke daders – het is niet officieel vastgelegd – zijn de troepen van de Tijgerbrigade, een tienduizend man tellende legereenheid onder leiding van generaal-majoor Rein van Langen, Goedkoops grootvader.

Over de auteur

Hassan Bahara is sinds 2021 media- en cultuurredacteur voor de Volkskrant. Daarvoor schreef hij over (online)radicalisering. Eén week in de maand doet hij dienst als tv-recensent.

‘Je moet er heel dicht boven op staan om te kunnen denken: het is gewoon echt gebeurd. Om het voor jezelf echt te maken’, blikt Goedkoop in een telefonisch gesprek terug. ‘En toen kon ik mij mijn opa niet meer herinneren. Ik wist gewoon niet meer hoe hij eruitzag. Hoe verder ik zijn spoor achterna reisde, hoe meer ik hem kwijtraakte.’

Excessen

Het historisch beest in de bek kijken. Uitpluizen wat zijn grootvader Rein van Langen precies uitvoerde en wist tijdens de zogenaamde politionele acties van de jaren veertig, toen Nederland met bruut militair geweld Indonesië weer onder koloniaal bewind probeerde te krijgen. Negentien jaar lang presenteerde Goedkoop het geschiedenisprogramma Andere tijden, waarin mensen achterom kijken naar een soms pijnlijk verleden. Nu werd het tijd dat Goedkoop, historicus van opleiding, zijn eigen familiegeschiedenis eens onder de loep nam.

Goedkoop: ‘Ik kreeg steeds meer het gevoel: als ik iets waard wil zijn als historicus, dan moet ik dit ook willen weten. Hoever zou ik komen als ik in dit verhaal duik?’

Helemaal onbekend met het verhaal van zijn grootvader was Goedkoop niet. Eerder schreef hij het boek De laatste man (2012), over het verlies van Indië bezien vanuit het leven van Rein van Langen. In Indonesia roept! zet Goedkoop voet in de kazernes en op de slagvelden waar zijn grootvader heeft gestaan en spreekt hij ooggetuigen en historici die de Nederlandse wreedheid van destijds beklemmend dichtbij brengen.

Voor Hans Goedkoop wordt het gaandeweg steeds minder aannemelijk dat zijn grootvader – een liefdevol gezinshoofd die zijn kleinzoon vaak mee uit wandelen nam door de Veluwse bossen – niets heeft geweten van de excessen waaraan zijn manschappen zich schuldig maakten.

‘Het stafkwartier van mijn grootvader in Salatiga was vier kilometer van de plek waar Indonesische burgers werden geëxecuteerd. Het vond plaats over een periode van twee, drie jaar – het is onwaarschijnlijk dat mijn grootvader na al die tijd niets wist, maar we kunnen het ook niet met zekerheid zeggen.’

Tegen het einde van zijn zoektocht verliest Goedkoop niet alleen de herinneringen aan zijn grootvader, maar ook de woorden om uiting te geven aan zijn verbijstering. Na een bezoek aan een tweede monument – een lange lijst namen van Indonesische burgerdoden – wordt het Goedkoop te veel en loopt hij weg van de camera.

‘Toen ik hier aan begon wist ik dat ik een paar keer zou schrikken, maar dat ik zo op mijn benen zou trillen had ik niet voorzien’, vertelt Goedkoop over dat moment. ‘Ik trok het even niet meer. Mijn afweer nam het over. Terwijl mijn doel bij deze serie juist was om die afweer eens af te leggen.’

Twee beelden van een grootvader

Met zijn persoonlijke aanpak in Indonesia roept! hoopt hij de kijker mee te nemen in deze duistere Nederlandse geschiedenis, voorbij de droge onderzoeksrapporten. Er zijn genoeg werken waarin het Nederlandse oorlogsgeweld geboekstaafd en gekwantificeerd is, maar of die boeken en onderzoeken ook tot de gemiddelde Nederlander weten door te dringen is volgens Goedkoop nog maar de vraag.

‘In Nederland laten we niet echt tot ons doordringen wat er tijdens de politionele acties is gebeurd. We benoemen het en zetten het weg. Mij gaat het om de werkelijkheid daarvan – de verschrikking, die toch ook zo alledaags was, en de verbijstering die je overvalt dat iemand die je na staat daar een rol in heeft gespeeld. Hoe ga je daarmee om?’

Inmiddels heeft Hans Goedkoop geleerd om de twee beelden van zijn grootvader – de liefdevolle opa en de militair die diende in een brute en heilloze oorlog – met elkaar te verenigen.

Goedkoop: ‘Wat ik nu probeer te verdedigen tegenover mijzelf, en misschien ook tegenover de kijker, is dat die beide opa’s hebben bestaan. Dus ik kan zijn oorlog en veel van zijn werk in die oorlog veroordelen, maar ik kan niet mijn hele opa veroordelen. Dat is maatschappelijk gezien misschien een lastige positie, want de discussie over deze oorlog is zo gepolariseerd. Je moet kiezen – en dat weiger ik.’