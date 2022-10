In ‘Indah’ gaat het over identiteit, familiegeschiedenis en eten

Er is iets vreemds aan de hand met de titel van een blad dat drie jaar geleden van start ging en zich net zoals Moesson richt op de Nederlands-Indische gemeenschap. Van Pinda werd het Pindah en, de meest recente aanpassing, Indah.

Om met Pinda te beginnen: dat was natuurlijk een knipoog naar Linda. Controversieel was het ook. Het gebruiken van een scheldwoord voor Indo’s als geuzennaam viel niet bij iedereen in goede aarde.

Op haar blog Gewoon een Indisch meisje schreef Lara Nuberg bijvoorbeeld dat ‘pinda’ voor mensen met een achtergrond in voormalig Nederlands-Indië een woord met een zware lading is. ‘Een woord waarvan we de geschiedenis niet mogen weglachen, alleen al omdat de echo ervan nog altijd doorklinkt in het onbegrip, de onwetendheid en de stilte in onze geschiedenisboeken.’

Inmiddels kan iedereen tevreden zijn: de p is helemaal verdwenen. Wel gebleven in de titel is de ster, bintang in het Indonesisch. De missie van Pinda/Pindah/Indah is onveranderd. ‘De Chinees-Indische-Molukse gemeenschap voelt zich niet gekend in wie ze zijn’, vat hoofdredacteur Simon Jacobus het samen in een overigens nogal lelijke zin.

Columns (zeven maar liefst) en interviews met een persoonlijke inslag vormen het hoofdbestanddeel. Het verleden is overal en domineert, bijvoorbeeld in de geslaagde rubriek ‘de eerste generatie’ waarin een bijna 90-jarige vrouw wordt geïnterviewd, Trees Melger-Vinkoert.

Ze is een uitzondering. In Nederland heeft ze nooit ‘narigheden’ ondervonden omdat ze Indisch is, zegt ze. Maar het verleden laat ook bij haar zijn sporen na, vanwege de Japanse bezetting en het leven in een kamp. ‘Indisch zijn is voor mij iets waar veel verdriet bij komt kijken als het gaat om het verleden, maar ook heel veel vreugde en dankbaarheid. Ik ben er goed uitgekomen’.

Ook in een driegesprek met een moeder, een zoon en een kleindochter, de covermodellen van dit nummer, gaat het over de eigen identiteit en de familiegeschiedenis. Het komt eveneens aan de orde in Het blijft nog steeds familie, een compilatie van drie boeken van Theodor Holman waaruit de glossy een lang fragment publiceert.

De zinnen kunnen worden verzet met een clichématige lofzang op het ‘godeneiland van Indonesië’, Bali, en natuurlijk met gerechten uit de Indonesische keuken. Iedereen mag aanschuiven. Zoals Han Go in een column streng schrijft: ‘Kom niet aan onze samen-eetbelevenis.’