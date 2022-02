In ‘In eigen land’ zijn de stukken aanzienlijk langer (en beter geschreven) dan in de andere reisbladen

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’: daar zijn ze weer, de ontelbaar vaak geciteerde beginregels van het epos Mei van Herman Gorter uit 1889. Het is pas februari en alles is nog grijs en grauw, maar in In eigen land van Columbus Travel breekt het zonnetje vrolijk door en ontwaakt de natuur al weer uit de winterslaap.

Tijd voor een trip in eigen land, is de achterliggende gedachte. Met maar liefst 101 tips voor een ‘lekkere lente’ die zonder twijfel ‘genietmomentjes’ (hier past een gele kaart voor de redactie) zullen teweegbrengen, worden in het blad alle delen van het eigen land bestreken. De prijs, 4,99 euro, is ronduit sympathiek.

Op naar het onbekende Zeeuws-Vlaanderen dan maar, voor een vaardig beschreven ‘roadtrip’. Technische malheur dreigt roet in het eten te gooien: de elektrische auto begeeft het al ter hoogte van Roosendaal. Eenmaal in Zeeuws-Vlaanderen wordt volop genoten. Dat hoort erbij, in de reisjournalistiek. Het komt maar hoogst zelden voor dat een schrijvende reiziger op een plek verzeild raakt waar geen bal te beleven is en de lokale bevolking strontchagrijnig of ronduit vijandig reageert op de komst van de toerist. Jammer is dat eigenlijk.

Ook in In eigen land is in veel gevallen de auteur de hoofdrolspeler. Dat pakt soms verkeerd uit, en soms goed. In zijn reportage over Zeeuws-Vlaanderen noteert Roman Helinski – we zijn nog aan het bijkomen van dat gedoe met die elektrische auto – deze zin: ‘Een spinnetje kruipt ondertussen over mijn notitieboekje.’

Meer duinen, zee en strand (en hier en daar een zeehond) komen aan bod in de opening van drie stukken over bekender terrein, de Noordzeekust. Het wordt nog persoonlijker. De schrijver van het stuk, Amanda de Nijs, heeft in Renesse een zeehond geadopteerd. Dat kan, voor 500 euro. 810 heet het beest, maar ze noemt hem Honey. Met een ‘veel geluk, Honey’ wordt de reportage afgesloten.

In andere delen van het land wordt gewandeld en gefietst. Punt in het voordeel van In eigen land: de stukken zijn aanzienlijk langer (en beter geschreven) dan in de meeste andere bladen die reizigers, stedentrippers en vakantiegangers aan zich proberen binden.

In een ‘minigids’ wordt flink gegeten en gedronken. Immers, ‘een nieuwe lente brengt ook een nieuwe smaak’. De beschrijving van de Groninger eierbal wekt de meeste eetlust op, niet in de laatste plaats omdat melding wordt gemaakt van een eierbalfestibal en een Nederlands kampioenschap eierbaleten.