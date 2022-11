In ‘In De ban van Rian’ is Rian van Rijbroek niets anders dan een dader ★★★☆☆

Begin deze maand hoorde de 74-jarige ondernemer Gerard Sanderink dat hij zijn ict-bedrijf Centric niet meer mag leiden. ‘U bent niet in staat om rationale beslissingen te nemen’, kreeg hij te horen. Wat is er gebeurd? In het kort: Rian van Rijbroek is gebeurd. Deze vrouw deed zich in januari 2018 op Nieuwsuur voor als ‘cyberexpert’. Deze controverse was de eigenzinnige topman Sanderink kennelijk ontgaan. Hij ging kort daarna in zee met de ‘cybercharlatan’, en gooide prompt zijn privéleven en bedrijf overhoop.

Onderzoeksjournalist Angelique Kunst, die voor de regionale krant Tubantia werkt, schreef eerder het boek Er is er hier maar één de baas over hoe Sanderinks carrière ontspoorde. Daarna maakte Kunst de veelbeluisterde podcast In de ban van Rian.

Vreemde sprongen

Sanderink blijkt niet de eerste die ‘in de ban van Rian’ is. Eerder liet zij andere mannen met veel geld (maar lang niet zo veel geld als Sanderink) vreemde sprongen maken die hun bedrijven schaadden. Zij verdiende hieraan.

Maar wie is deze charlatan precies en wat drijft haar? Dit raadsel maakt Van Rijbroek een geschikte figuur om een podcast aan te wijden. De informatie die Kunst boven tafel kreeg is zeer boeiend en er is verrassend goed gebruik gemaakt van stemacteurs. Toch is dit een ongemakkelijke podcast om te beluisteren.

In de eerste aflevering spreekt Kunst met de twee mannen die Van Rijbroek haar eerste optreden als zelfbenoemd cyberexpert boden in een radio-uitzending van BNR. Ze omschrijven de (toen) 48-jarige vrouw die bij hen te gast is achteraf in verkleinwoorden. Ze draagt een ‘kort rokje’, een ‘leren jackje’ en ‘truitje’ met ‘een decolleteetje’.

Hatelijk

Die neerbuigende woordkeuze zet helaas de toon van de podcast. De manier waarop over Van Rijbroek wordt gesproken is soms bijna hatelijk. De tweede aflevering waarin uitgebreid wordt ingegaan op Van Rijbroeks schooltijd waarin ze werd gepest heet bijvoorbeeld simpelweg ‘Puistenkop’. Pijnlijk.

Later meldt een psycholoog, die van Rijbroek zelf nooit heeft gesproken, dat hij vindt dat ze ‘veel kenmerken van een psychopaat’ heeft. En dus iemand zou kunnen zijn die is geboren met een afwijkende hersenstructuur. Die suggestie verandert de toon van de podcastmakers niet. De mannen van BNR, die een warrig verhaal van Van Rijbroek in hun radio-uitzending kregen, noemt Kunst bijvoorbeeld ‘slachtoffers van Rian’. Van Rijbroek is simpelweg de dader.

Het had de podcast minder onsympathiek, minder eendimensionaal en vooral veel boeiender gemaakt als was geprobeerd deze enigmatische bedriegster echt te doorgronden.