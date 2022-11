In ‘Im Westen nichts Neues’ is het grimmige slagveld een elegant gefilmd kunstwerk ★★★★☆

Hoofdpersoon Paul Bäumer (rechts) in ‘All Quiet on the Western Front’.

Twee keer eerder werd Erich Maria Remarques klassieke anti-oorlogsroman Im Westen nichts Neues verfilmd, in 1930 door Lewis Milestone en in 1979 door Delbert Mann. Maar een Duitstalige versie ontbrak nog. Voor wie zich afvraagt waarom er zo nodig nog een verfilming moest komen van de roman, die het verhaal vertelt van jonge Duitse soldaten in de Eerste Wereldoorlog, vormt dat het begin van een antwoord.

Ze spreken eindelijk Duits, die jongens, die net van school komen en hun hoofd vol hebben met propaganda. Paul Bäumer (Felix Kammerer) en zijn vrienden melden zich vrijwillig bij het leger, er heilig van overtuigd dat ze hun vaderland aan de overwinning kunnen helpen. Op naar Parijs, roept hun leraar.

Natuurlijk is Parijs onbereikbaar. Aan het westfront, in Frankrijk en België, vindt een zinloze loopgravenoorlog plaats die nauwelijks opschuift. Een eindeloze herhaling van zetten, die gepaard gaat met een onwaarschijnlijk verlies aan mensenlevens.

Het door Netflix geproduceerde drama wijkt in meerdere opzichten af van het boek. Zo ontbreekt het deel waarin de jongens hun training krijgen van een voormalige postbode. Ook het verlof van Paul, die thuis niet meer kan aarden, wordt in de film overgeslagen. Het heeft tot gevolg dat we Paul en zijn vrienden minder goed leren kennen. Nog meer dan in het boek, of in de met twee Oscars onderscheiden verfilming uit 1930, zijn de jongens anoniem kanonnenvoer. De beginscènes, waarin de kleren van een gestorven soldaat worden gewassen om te worden doorgegeven aan de volgende lichting, benadrukken dat al.

Luid en duidelijk brengt regisseur en scenarioschrijver Edward Berger zijn anti-oorlogsboodschap over. In de chaos van het front heeft patriottisme niets te zoeken; er heerst alleen paniek. Een voor een raakt Paul zijn vrienden kwijt. Berger voegt ook een nieuw element toe aan het verhaal: de vredesonderhandelingen. Door die ingreep wordt de oorlog voor de soldaten ook een race tegen de klok: wie geluk heeft, haalt de eindstreep.

De grimmige boodschap wordt verpakt in schitterende beelden. Im Westen nichts Neues (op Netflix te vinden onder de internationale titel All Quiet on the Western Front) is elegant gefilmd, protserig soms, alsof ieder slagveld een kunstwerk moet zijn. Dat wringt natuurlijk een beetje, maar het is ook wel interessant: ruim honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog, toen de eerste draagbare camera’s net waren ontworpen, is het in deze nieuwe verfilming vooral de technische vooruitgang die opvalt. De inhoud blijft, helaas, tijdloos.