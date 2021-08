In ‘I Never Cry’ toont Piotr Domalewski de tragische wereld van Poolse arbeidsmigranten ★★★★☆

Zofia Stafiej als Ola in I Never Cry

Of ze in de man in de opengeritste lijkzak haar vader herkent? Nee, zegt Ola stug. Kan ze specifieke uiterlijke kenmerken van hem noemen? Nee. Terwijl de Ierse lijkarts zich hoofdschuddend verwondert, moet ze haar moeder thuis in Polen bellen om te horen dat hij een moedervlek op zijn kont heeft.

In I Never Cry weet Ola niet veel van haar vader. Ja, dat hij haar een auto heeft beloofd als ze haar rijbewijs heeft gehaald. Maar als er een container op hem is gevallen tijdens een bedrijfsongeluk, moet zij naar Ierland vliegen om zijn lichaam naar huis te vervoeren voor zo min mogelijk geld. Overlijdenscertificaat, transport – ze moet al die dingen regelen waar een volwassen mens al de vlekken van zou krijgen, maar op haar 17de, in haar matige Engels, in een land dat ze niet kent.

Regisseur Piotr Domalewski is fan van Ken Loach, die zijn hoofdpersonen liefdevol en met een zweempje humor neerzet, en dat zie je. Al had Ola in dit tegen-de-klippen-op-drama ook een personage van de gebroeders Dardenne kunnen zijn. Standvastig beent ze door grauw Dublin; ze geeft niet op terwijl ze de ene na de andere tegenslag moet verwerken. Ola wordt schitterend gespeeld door Zofia Stafiej, die haar koppigheid geloofwaardig en ontroerend maakt.

De wereld van haar vader, die van de Poolse arbeiders die elders in Europa hun geld verdienen, is er een die je zelden van binnenuit ziet. Het is een wereld van drukke arbeidsbureautjes, werkplaatsen en appartementen aan de rafelranden van Dublin. Domalewski toont het allemaal met de compassie van een landgenoot – fraai is bijvoorbeeld een scène waarin hij een aantal mannen laat zeggen dat ze nooit alcohol drinken, zelfs niet bij een wake, dwars tegen het stereotiepe beeld in.

‘Hoe was hij?’, vraagt de steeds meer geïnteresseerde Ola ten slotte toch maar aan haar vaders voorman, als ze die eindelijk heeft opgesnord. ‘Als ieder ander’, antwoordt hij. ‘Hij praatte niet veel, werkte hard. Hij deed zijn best.’ De tragiek van de arbeidsmigranten wordt steeds duidelijker. Het zijn mensen die in een schemerzone van het leven vastzitten: niet opgemerkt waar ze zijn, niet gemist waar ze vandaan komen. Inwisselbare figuranten, met eigen dromen en verlangens, die onvervulde levens leiden voor anderen. Een wegwerpproduct, waaraan Domalewski juist waarde toekent.