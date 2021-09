In I’m an Artist pakt Barrie Stevens zijn verleden in vakmanschap ★★★☆☆

Barrie Stevens: artist Beeld Foto: Marcel Otterspeer

De artiest komt op in een geruit pak, met een koffer, bolhoed en paraplu. Daar staat hij dan: Barrie Stevens, 77 jaar – every inch an Englishman, en vanaf zijn 17de al actief in de Nederlandse showbizzwereld. Van Ja Zuster Nee Zuster tot de musicals van Annie Schmidt, van TiTa Tovenaar tot De Soundmixshow. Altijd was hij onderdeel van een grote tv-show of theaterproductie, nu staat hij voor het eerst in zijn eentje op toneel, gelukkig wel met Alberto Klein Goldewijk als pianist en assistent.

I’m an Artist is de titel van zijn theatershow en die titel doet recht aan wat Stevens in zijn werkzame leven allemaal gedaan heeft. Het wat eenzame jochie uit een eenvoudig Engels gezin groeit op met twee verlangens: naar de showbizz en naar mannen. Beide omarmt hij in zijn puberteit, als hij in zijn eentje naar onder meer de shows in het destijds beroemde London Palladium reist. En al jong leert hij wat jongensliefde is, en ook hoe hij daarin wordt teleurgesteld.

Over die Engelse tijd en de relatie met zijn ouders vertelt Stevens liefdevol. Na zijn oversteek naar Nederland gaat het met hinkstapsprong door zijn carrière hier, als danser, acteur en choreograaf. Grappig te horen dat hij debuteerde bij de Snip & Snap-revue en ondertussen schnabbelde in de Corry Brokken Show. Rode draad is die jaren is zijn aan-en-uit relatie met college Leen Jongewaard, de liefde van zijn leven.

Hier en daar is het ‘en toen, en-toen-en-toengehalte van zijn show iets te overdadig, bij de travestiescène in de jurk van zijn moeder, dacht ik: tja, maar als hij danst is dat nog steeds mooi om te zien. Dan pakt vakmanschap het verleden in.

‘Jezus, jongens - wat doe ik mezelf aan?!’, roept hij op zeker moment als hij even op adem moet komen. Juist dat maakt zijn show oprecht.