In Human Inc. worden Jort Kelder en Arnold Karskens in één adem genoemd met Spinoza en Multatuli

Human Inc.

Er was een tv-serie waarin ze aan het woord kwamen. Nu is er ook een tentoonstelling over vrijdenkers en een themanummer van het kleine en zeker ook fijne tijdschrift Human Inc. En dat allemaal vanwege een jubileum van het Humanistisch Verbond.

De organisatie zet zich al 75 jaar in voor een samenleving ‘waarin iedereen vrij is om zelf zijn persoonlijke invulling te geven aan leven, liefde, denken en dood’, aldus het verbond zelf. Om het jubileum luister bij te zetten zond Human eerder dit jaar een vierdelige tv-serie uit, Vrijdenkers, waarin Özcan Akyol zes voormalige gelovigen interviewde. De tentoonstelling die op 5 september begon in het Amsterdam Museum heet Vrijdenkers: van Spinoza tot nu.

Met de term vrijdenkers blijk je veel kanten op te kunnen. In Human Inc. worden ze dwarsdenkers, activisten, lenige geesten en opschudders genoemd. De definitie van hoofdredacteur José Rozenbroek: ‘Vrijdenkers durven tegen de stroom in te denken. Ze zorgen voor beweging, voor vooruitgang, voor inspiratie en creatie.’

Dat zal een van de geïnterviewde vrijdenkers, Sander Schimmelpenninck, als muziek in de oren klinken. In een kort interview met hem barst het van de prikkelende citaten. Bijvoorbeeld: ‘Je moet een beetje eigenwijs zijn om een vrijdenker te zijn, een dikke huid hebben en vooral: jezelf gruwelijk overschatten.’

Verder: ‘Op Twitter maak ik mijn trainingsrondjes als voorbereiding op de wedstrijd: mijn column in de Volkskrant of mijn deelname aan een debat.’ En: ‘Dat ik bedreigd word door allerlei idioten, is voor mij geen reden om mijn mond te houden.’

Vrijdenker ben je al gauw, zo blijkt. Of beter gezegd: mensen die hun mening verkondigen of uit de pas lopen worden al snel een vrijdenker beschouwd. In een opsomming noemt filosoof Marli Huijer lui als Jort Kelder, Lale Gül, Pieter Omtzigt en Arnold Karskens in één adem met Erasmus, Spinoza en Multatuli.

De BN’er met het grootste podium in Human Inc. is Raven van Dorst, voorheen Ellen Bandita en Ryanne van Dorst. In het coverinterview legt Arjan Visser de tv-maker langs de ‘humanistische meetlat’. Altijd goed, een interview met Van Dorst. Van Dorst noemt zichzelf geen échte vrijdenker, maar komt aardig in de buurt, zo blijkt: ‘Iedereen wordt voortdurend ‘genormaliseerd’, net zolang tot we met z’n allen in één groot binair systeem passen… En ik zeg: we moeten juist de-normaliseren! Jongetje, meisje, zwart, wit, links, rechts: weg ermee. Alles kan, alles mag.’