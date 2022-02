In Horizon: Forbidden West beweeg je in alle vrijheid door een verpletterende, post-apocalyptische wereld ★★★★★

‘Horizon: Forbidden West’ van de Nederlandse gamestudio Guerrilla Games. Beeld Guerrilla Games

Na misschien wel het slechtste gamejaar ooit kunnen we alleen maar hopen dat het nieuwe spel Horizon: Forbidden West de toon zet voor 2022. De Nederlandse gamestudio Guerrilla Games maakt met dit spel het ultieme vervolg op de game die in 2017 al een miljoenenpubliek bereikte en onder meer de prestigieuze Bafta Games Award voor ‘beste originele idee’ won.

In dit vervolg heb je de totale vrijheid om zelf een pad door de wildernis te ploegen, maar sta je ook regelmatig stil om een rondje met de camera te draaien en de verpletterende omgeving in je op te nemen. Horizonfans, zeg je plannen voor dit weekend maar af. En wie de voorgaande zinnen niets zegt, heeft met dit spel het perfecte excuus om toch eens aan de serie te beginnen. Zélfs de onervaren gamer.

Forbidden West pakt vrijwel naadloos de draad van het voorgaande deel op. Hier maakten we kennis met Aloy, een klein meisje dat duizend jaar in de toekomst leeft. Onze samenleving is ten onder gegaan en op de brokstukken van auto’s en windmolens is de bevolking teruggekeerd naar een soort oertijd vol mechanische dieren. Aloy kukelt op een dag in een ruïne en vindt daar een apparaatje uit het verre verleden. Na een reeks ontdekkingen blijkt ze een schakel te zijn in een plan om de wereld te behoeden voor haar ondergang.

Bottenkrakende machines

In dit vervolg baant de jager-krijger-computernerd Aloy zich nog steeds een weg door een post-apocalyptische wereld vol bottenkrakende machines en primitieve bevolkingsgroepen die het te druk hebben met het inslaan van elkaars hersens om te zien dat er een allesoverheersend gevaar dreigt. Wie dit een lange zin vond, moet tijdens het spelen een notitieboekje bij de hand houden. De samenvattingen van het plot van het vorige deel duren op YouTube vaak al zo’n 30 minuten en ook dit vervolg is ontzettend uitgebreid – mogelijk iets té uitgebreid voor mensen die hun spel niet graag onderbreken voor gecompliceerde uitlegscènes.

Horizon: Forbidden West Beeld Guerrilla Games

Moederbedrijf Sony zal tevreden zijn met het maatwerk voor de PS5. Naast het feit dat laadschermen nagenoeg afwezig zijn hebben de makers de functies van de nieuwe controller daadwerkelijk benut, zoals het nauwkeurige trillen en de knoppen die meer of minder weerstand geven. Echt kracht moeten zetten om een deur open te wrikken, het gevoel dat je controller onder je handen verkruimelt als een draagbalk onder Aloy uiteen brokkelt: zalig. Het beeld wordt niet belemmerd door quest-aanwijzingen, die met een simpele veeg over het touchpad verschijnen. Jammer dat deze console vanwege het chipstekort (en de prijs) voor veel mensen nog buiten bereik is.

De grootste vooruitgang zit ’m duidelijk in de vrijheid om door de wereld te bewegen. De belemmering bij het klimmen in het vorige spel – Aloy kon alleen een vastgelegd pad van geelgekleurde richels grijpen – is vervangen door een veelvoud aan ankerpunten die met druk op de knop in beeld verschijnen. Er zijn nu vrijwel altijd meerdere routes naar je doel, maar het spel laat je af en toe ook puzzelen. En de mogelijkheden om vijanden uit te schakelen zijn eindeloos, of je er nu liever direct bovenop springt of vanuit de bosjes een hinderlaag voorbereidt. O, en zonder het plot prijs te geven: ja, we gaan zwemmen, en zelfs vliegen – een soort van.

Meridian

Na een begin in Meridian, de stad waar het vorige spel eindigde, trekt Aloy al snel naar het ‘verboden westen’. De valkuil voor veel games waarin je vrij door een (grote) wereld beweegt, is dat de makers te veel missies op dezelfde manier opbouwen, waardoor je na een stuk of tien opdrachten het gevoel hebt dat je in herhaling valt. Guerrilla is erin geslaagd een gigantische wereld te bouwen waar dat, na twee weken spelen, niet aan de orde lijkt. Doordat je mondjesmaat nieuwe gereedschappen krijgt waarmee geblokkeerde paden toegankelijk worden, blijf je bekende gebieden opnieuw ontdekken.

Zelfs de meest fanatieke verzamelaar zal moeite hebben dit spel voor honderd procent te voltooien. En, het moet gezegd: aangezien het gros van de te verzamelen voorwerpen uit tekst- en geluidsfragmenten bestaat, kan het je zo nu en dan behoorlijk duizelen. Met de talloze hoofdpersonen, intriges, futuristische technologie en plotwendingen gaan je ogen af en toe een beetje glazig staan en mis je de emotionele connectie met het verhaal. Zonde, want het thema is relevant en goed uitgedacht. Ruimte voor verbetering, hopelijk in een derde deel. Maar voorlopig zijn we met Horizon: Forbidden West wel even zoet.

Over Guerrilla Games Voor het uitkomen van Horizon: Zero Dawn in 2017 was de Nederlandse studio Guerrilla Games vooral bekend van de grimmige shooterserie Killzone. Bij een open brainstormsessie, waar alle medewerkers ongeacht functie mochten pitchen, ontstond het idee voor een post-apocalyptische wereld die niet grimmig, maar juist prettig aanvoelde. Een gigantische open wereld, waarin het verhaal centraal staat en een vrouwelijke hoofdpersoon vecht met een boog en een speer – de studio had er geen enkele ervaring mee. Een behoorlijke gok voor de grootste Nederlandse mediaproductie tot dan toe. Het budget bedroeg meer dan 45 miljoen euro. De gok betaalde zich uit: er werden meer dan 20 miljoen exemplaren verkocht.

Begin bij het begin Waar Guerrilla Games bij Horizon: Zero Dawn de speler nog echt bij de hand nam, pluk je bij Forbidden West een paar bessen en loop je vrijwel direct tegen de eerste machine aan. Het eerste deel overslaan kan, er staan genoeg samenvattingen online om het plot te begrijpen. Maar de uitleg over gameplay- en combatopties is dan vrij summier, zeker voor de beginnende gamer. Wie echt van het spel wil genieten begint bij Zero Dawn – geen straf, overigens.