‘In het werk van mijn vader zit een onstuitbare drang tot scheppen’

‘Piet Killaars en Fransje Killaars’, met de installatie ‘Leven en Dood’ op de voorgrond, museum Beelden aan Zee. Beeld Natascha Libbert

Fransje Killaars (63) laat een foto zien van zichzelf als 7-jarig meisje in een plooirokje. Ze houdt haar hand tegen de houten betimmering van wat een van Piet Killaars’ meest iconische beelden zou worden: Wording, eind jaren zestig in beton gemaakt voor de toenmalige Technische Hogeschool in Eindhoven. De vraag was of ze één moment uit haar jeugd kan kiezen waarop het kunstenaarschap van haar vader Piet het meest prominent aanwezig was. Ze antwoordt: ‘Mijn vader en zijn werk: dat was een gegeven.’

Het is een foto die de sfeer van die tijd en van Killaars’ praktijk prachtig vangt. Het gezin (vader, moeder en drie dochters) woonde in de historische binnenstad van Maastricht. Achter het huis had Piet zijn atelier gebouwd; als de kinderen hun fiets nodig hadden, moesten ze er doorheen.

Fransje Killaars naast de bekisting van het beeld ‘Wording’, halverwege de jaren zestig. Beeld Frans Lahaye

Het werk van haar vader was overal. ‘In het atelier, in de enorme tuin, in het huis, in de kelder, je zag zijn beelden ontstaan, van schets naar klein model naar het uiteindelijke werk. Als ik iets mooi vond, tekende ik het na met vetkrijt. Soms zette hij zo’n tekening in de vitrinekast waarin al zijn modellen stonden, naast vormen uit de natuur die hem inspireerden: schelpen, stukken hout, koraal.’

De vitrinekast, die laat zien hoe Piet Killaars zich als kunstenaar ontwikkelde, maakt deel uit van de schenking die de erven Piet en Hélène Killaars-van der Lubbe aan het Maastrichtse museum Bonnefanten hebben gedaan. Daar is sinds vorige week ook de tentoonstelling Piet Killaars 100 jaar te zien. Die valt samen met de tentoonstelling Piet Killaars en Fransje Killaars in museum Beelden aan Zee in Den Haag. Ook die komt voort uit een schenking, en bevat werk van vader én dochter.

Een week voor de opening van beide tentoonstellingen ontvangt Fransje Killaars in haar atelier in Amsterdam. We praten over het kunstenaarschap van haar vader, wiens werk in het hele land in de openbare ruimte staat en in museale collecties is opgenomen. Over hoe je, na het overlijden van je ouders, met zo’n artistieke nalatenschap omgaat. Over de rol die haar vader speelde in haar eigen kunstenaarschap.

Piet en Fransje Killaars in 2000 in Bonnefanten in Maastricht. Beeld Roy Villevoye

Piet Killaars 100 jaar

Piet Killaars (1922-2015) werd geboren in Tegelen, in een volgens zijn dochter ‘open-minded arbeidersgezin’. Als 17-jarige jongen trad hij in dienst bij de plaatselijke keramiekfabriek, waar hij kunstenaars technisch ondersteunde. Zelf had hij ook talent, bleek toen hij teken- en beeldhouwlessen ging volgen. Maar er kwam oorlog en verwoesting tussen, en een onderduik om dwangarbeid in Duitsland te voorkomen; het duurde jaren voor hij uiteindelijk, in 1953, afstudeerde aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Daar leerde hij ook zijn vrouw kennen, schilder en textielkunstenaar Hélène van der Lubbe.

‘Beweging in de ruimte I’, 1971. Beeld Frans Lahaye

Van vaandeldragers tot oorlogsmonument, van een beeldengroep voor het station van Venlo tot een wandreliëf op een kantoor in Maastricht: Killaars begon zijn kunstenaarschap figuratief. Al in de jaren zestig werden zijn beelden gaandeweg abstracter en geometrischer, later sloop er ook ritme en herhaling in. Kijk naar Beweging in de ruimte I, een van zijn beroemdste werken: gestapelde volumen van dezelfde maat en vorm die zich lijken uit te rekken in de ruimte.

Als ze het werk van haar vader in een paar woorden moet typeren, dan zegt Fransje Killaars: oorsprong, evolutie, groei, bloei. ‘Er zit een onstuitbare drang tot scheppen in zijn werk’, zegt ze. ‘Die is niet alleen te verklaren door zijn fascinatie voor de kracht van de natuur, voor het ontstaan der dingen. Ook de oorlog heeft een grote rol gespeeld. Als alles om je heen kapot is gegaan, en de angst voor de dood in je jonge jaren zo aanwezig is geweest, dan staat daar overlevingsdrift tegenover.’

Wie in de zaal in het Maastrichtse Bonnefanten loopt, ziet het beeld Doorgang, poort en boot – je kunt er de overtocht naar de ‘andere kant’ in zien. Een wandgrote foto van een tekening, een vormstudie, in een paar streken op papier gezet. Een cilindrisch beeld dat aan een schelp doet denken, en ook een beetje aan het Guggenheim in New York.

In 2015 overleed Piet Killaars, zijn vrouw Hélène vier jaar later. ‘Alles, het hele atelier zoals hij het had achtergelaten, was er nog. Het was voor ons, als kinderen, heel mooi om zijn hele oeuvre door onze handen te laten gaan. Ons eerste plan was: we stappen naar het Bonnefanten en vragen of ze het atelier willen adopteren, vergelijkbaar met het atelier van Brancusi in Parijs. In het huis zouden residentieplekken kunnen komen voor beeldend kunstenaars van de Jan van Eyck Academie, in de tuin bedachten we lezingen en kleine tentoonstellingen. Maar een Limburgse stichting die veel in cultuur investeert, raadde het ons af: veel administratieve en juridische rompslomp, en bovendien, als we zelf het management wilden doen, was er geen tijd meer voor ons eigen kunstenaarschap.’ (Killaars is getrouwd met kunstenaar Roy Villevoye).

Tekenend zoeken

Via het Mondriaan Fonds kregen ze contact met Miriam Windhausen, die onderzoek doet naar kunstenaarsnalatenschappen en tips gaf. ‘Dan begin je: wat willen we zelf houden? Wat is er zo beschadigd dat het weggegooid moet worden? Wat willen we schenken? We wilden allereerst naar het Bonnefanten, om de collectie die in de loop van de carrière van mijn vader is verzameld, aan te vullen. Vooralsnog is het bij beelden gebleven, aan de tekeningen zijn we nog niet toegekomen. Terwijl die een minstens zo belangrijk onderdeel van zijn oeuvre zijn, omdat ze zo goed laten zien hoe hij al tekenend zocht naar vormen voor zijn beelden.’

Vormstudie, papier en inkt. Beeld Peter Cox

Miriam Windhausen adviseerde ze om ook eens te gaan praten met museum Beelden aan Zee in Den Haag. Mooi toeval: Beelden aan Zee is ontworpen door Wim Quist, de architect met wie Piet een van zijn grootste opdrachten uitvoerde. In de marmeren entreehal van diens iconische Willemswerf in Rotterdam stond zijn zes meter lange, in travertijn uitgevoerde golf.

Voor beide musea gold: de schenking was niet bedoeld voor het depot. ‘We wilden het liefst dat er een tentoonstelling aan werd verbonden. En dat ze allebei één werk aankochten. Beelden aan Zee zoekt nog fondsen voor de aankoop, maar heeft twee beelden van Piet in langdurige bruikleen. Een daarvan, een kleine bronzen voorstudie van Wording, staat buiten in de betonnen omgeving van Quist. Ik word er heel gelukkig van, zoals het daar staat. Het klopt.’

En toen zei directeur Brigitte Bloksma: volgens mij moet de titel Piet Killaars en Fransje Killaars zijn. ‘Ik vond het een mooie uitnodiging’, zegt Killaars, ‘omdat het mij de gelegenheid geeft nieuw, ‘site-specific’ werk te maken. Als ik in opdracht werk, ga ik eerst naar de plek kijken. Daar doemt een beeld op, als een soort dia. En dat beeld jaag ik na.’

Dat ze kunstenaar zou worden, is van meet af aan duidelijk. Eind jaren zeventig kiest ze voor een opleiding als schilder aan de Rijksacademie in Amsterdam. ‘Mijn vader hield ons altijd voor: je moet Limburg uit, als je je kansen wilt vergroten. Hij heeft mij en mijn zussen echt de grens over gezet.’

Fransje Killaars: ‘24 Hours no 2’, 2005. Beeld Collectie Bonnefanten

Grootste compliment

Als schilder begint ze in fluorkleuren. Al snel komt ze op het idee: ik moet ruimtelijker werken. Tijdens een inspiratiereis in India komt ze in aanraking met een familieweverij die de tekeningen die ze maakt vrij direct vertaalt in textiel. Haar eerste opdracht voor een installatie krijgt ze voor de tentoonstelling De koffer van de celibatair in Maastricht. Maanden werkt ze aan tapijten die op de vloer komen te liggen, en gekleurde overtreksloffen voor de bezoekers, ze maakt textiele omlijstingen voor de ramen, bekleedt een trap.

‘Zoiets heb ik nog nooit gezien’, zegt haar vader, en ze vindt het het grootste compliment dat ze kan krijgen. ‘Ik wist: nu heb ik mijn vorm gevonden.’

Een onderzoek naar kleur, ruimte, licht en menselijke maat, kun je haar werk noemen. In eerste instantie abstract, maar in 2005 zet ze voor het eerst een figuur in haar werk 24 Hours, een stapeling van bedden met handgeweven dekens erover, voor een tentoonstelling in het Centraal Museum in Utrecht. ‘Ik dacht: ik mis iets. Een mensfiguur. Ik heb ergens een buste vandaan gehaald, drapeerde er eenzelfde deken over, en toen kreeg het beeld de lading waarnaar ik op zoek was.’ Ziet ze verwantschap met het werk van haar vader? ‘De monumentaliteit. En ja, ook de bezieling.’

‘Leven en dood’, met werk van Piet en Fransje Killaars, museum Beelden aan Zee. Op de achtergrond een beeld van Piet Killaars. Beeld Natascha Libbert

Geknielde figuren

Voor de kapelachtige ruimte in museum Beelden aan Zee bedenkt Fransje Killaars een nieuwe installatie, Leven en dood. Voor de gelegenheid bekleedt ze de pilaren in de ruimte met handbedrukte doeken. In het midden van de zaal staat een lange tafel met daarop twee uitvoeringen van Piet Killaars’ Beweging in de ruimte I. Aan de uiteinden van de tafel, iets op afstand, zitten de geknielde figuren die Fransje Killaars in 2016 in een installatie gebruikte. Ze zijn geïnspireerd op een beeld van Käthe Kollwitz, Treurend ouderpaar. Killaars zag het niet lang na de dood van haar eigen vader op de militaire begraafplaats Vladslo in België, waar de gesneuvelde zoon van Kollwitz ligt. ‘Dat enorme veld, met al die graven, en aan het eind ervan zag je twee gebogen mensfiguren, knielend in verdriet.’

Leven en dood , zegt Killaars, is een ode aan het werk van haar vader. ‘Het is een gebaar: hier is zijn werk, zijn oeuvre. Zijn leven is af, ik sta nog midden in mijn ontwikkeling, en hij geeft iets door, aan mij.’

Piet Killaars 100 jaar, Bonnefanten, Maastricht, t/m 7/1/24. Piet Killaars en Fransje Killaars, Beelden aan Zee, t/m 24/5.