In het werk van Alfred Hayes is de romantische liefde doder dan God

Beeld Leonie Bos

Een man zit om 3 uur in de middag in een hotelbar, hij begint een gesprek met een vrouw. ‘Hier ben ik’, zegt hij, ‘bijna 40, een beetje naamsbekendheid, wat geld op de bank.’ Hij beweert dat alles aan hem echt genoeg is als je niet goed kijkt.

Zo begint de korte roman In Love van de schrijver, scriptschrijver en journalist Alfred Hayes (1911-1985). Half-vergeten, herontdekt – in 2015 werd deze roman in het Nederlands uitgebracht als De prijs van de liefde – en weer vergeten.

Hayes werd geboren in Londen in een Joodse familie en verhuisde op 3-jarige leeftijd met zijn ouders naar New York. Zijn vader was kapper en bookmaker, hij wilde dat zijn zoon accountant werd, maar Alfred verliet school voortijdig en begon te werken als ober en copy boy voor kranten. Ook had hij de gewoonte boeken uit bibliotheken te stelen en die door te verkopen. Later werd hij overtuigd marxist, reporter voor kranten die inmiddels niet meer bestaan (The New York Daily Mirror, The New York American) en in 1943 werd hij opgeroepen om in het Amerikaanse leger te dienen, waardoor hij in Italië belandde.

Frederic Raphael, die een voorwoord schreef bij de Amerikaanse heruitgave van In Love in 2007 en zelf scriptschrijver is – hij schreef bijvoorbeeld samen met Stanley Kubrick het scenario voor Eyes Wide Shut –, stelt dat Hayes een goed oor moet hebben gehad voor het Italiaans; nadat de Duitsers uit Rome waren verdreven bleef Hayes daar hangen, hij kwam in contact met de filmregisseurs Roberto Rossellini (1906-1977) en Federico Fellini (1920-1993) en schreef mee aan Rossellini’s oorlogsfilm Paisà. Ook schijnt hij anoniem te hebben bijgedragen aan een andere beroemde film, Fietsendieven (Ladri di biciclette) van Vittorio De Sica. Dat hij geen credit kreeg, is misschien typerend voor de carrière van Hayes, na de oorlog werd hij scriptschrijver in Los Angeles, maar hij viel vrij snel van de A-lijst en werkte vooral mee aan films die zouden worden vergeten, misschien al vergeten waren vóór ze goed en wel uitkwamen.

Regisseur en acteur Mel Brooks, die met Hayes bij de filmstudio Columbia werkte, vertelde dat op een dag na de lunch Hayes erachter kwam dat zijn naambordje was verwijderd van het kantoor waar hij werkte. Ook een manier om mensen te ontslaan.

Dit Los Angeles, waar mensen dromen van roem en geld – zoals elders, maar toch even iets intenser – en waar, zoals Hayes zelf schrijft, de beroemde mensen ervan dromen nóg beroemder te worden, is door niemand beter doorzien dan Billy Wilder (1906-2002). In Sunset Boulevard toont hij scherp, onsentimenteel en toch vol mededogen waar die al te menselijke begeerte toe leidt. Hallucinerende vormen van zelfbedrog, oneindig veel gradaties van prostitutie en een vereenzaming die toen nog niet werd bestreden door een schier onafzienbaar leger van hulpverleners.

Waar verlossing bestaat uit roem en een smak geld, zal machtsmisbruik zich altijd manifesteren. Daarnaast zullen er mensen zijn die zich om wat voor redenen dan ook uit deze rat race terugtrekken en hun begeerte op iets anders richten, of nergens meer op. Allicht was Hayes zo’n man; zijn vergetelheid, het feit dat over zijn leven zo weinig bekend is, wijt Raphael aan de geringe ambitie van Hayes. Ook pech en zijn afkeer van zelfpromotie zullen ongetwijfeld een rol hebben gespeeld.

Hayes schreef vóór hij romans en scenario’s begon te schrijven gedichten. Kort na de oorlog publiceerde hij Three War Poems in Harper’s Magazine, met verzen als: ‘And that between myself and annihilation/ Stood only the thickness of certain tree and a captain’s skill.’ Uit deze gedichten blijkt hoe ernstig hij begrijpelijkerwijs de oorlog nog neemt, maar eveneens dat deze voor hem een vorm van bevrijding is. ‘Meanwhile I enjoy the city: the violence of this foreign life.’

Een van zijn gedichten was Joe Hill, oorspronkelijk uit 1925 en in de jaren zestig gezongen door Joan Baez, ook op Woodstock, het werd een hit voor de protestgeneratie. Toen hij vlak vóór zijn dood werd gebeld om commentaar te leveren op dit gedicht, op dat moment zijn belangrijkste nalatenschap, hing hij op.

De naamloze hoofdpersoon uit In Love lijkt in zoverre op zijn schepper dat het geloof in roem en een klein fortuin hem lijkt te zijn ontglipt. Hij zit niet voor niets om 3 uur in de middag in een hotelbar. Zoals al uit de openingszin mocht blijken, is hij niet het type van gladde versierder, hij vraagt zich bijvoorbeeld ook hardop af of het ongeluk dat hij voelt echt is en hij beschrijft de sensatie van ‘het verlies van betekenis van alle dingen’ als ware hij een ornitholoog die naar vogels aan het kijken is en alleen nog maar ‘identieke veren’ ziet. Heel aantrekkelijk zullen deze gedachten voor een willekeurige vreemde niet zijn, men zit in de privésfeer doorgaans slechts met mate op andermans misère te wachten, en toch, de vrouw blijft naar hem luisteren, ook omdat zij net als hij niet weet waar ze anders heen zou moeten. ‘Al onze doelmatigheid is nep’, zegt hij.

De vrouw, ze is gescheiden en heeft een kind dat ze bij haar ouders heeft ondergebracht, herkent iets in deze man. En ze denkt dat hij haar nodig heeft. ‘Ze wilde iemands zon en maan en sterren zijn’, schrijft Hayes. Van de begeerte naar roem en fortuin is voor deze twee het besef overgebleven dat de wereld een amusementspark is waar veel bezoekers zich totaal niet amuseren, al lijkt de man zich daar meer bij te hebben neergelegd dan de vrouw.

Hayes is goed in korte, ontnuchterende beschrijvingen. Als de verteller met de vrouw meegaat, beschrijft hij haar badkamer, de zalfjes, de diverse deodorantsticks, als ‘de chaos van een drogisterij die op het punt stond failliet te gaan’. Die badkamer, dat is die vrouw; haar verlangens, haar burgerlijkheid, haar hygiëne, haar verleden en haar hoop.

Ze krijgen een verhouding, met hartstocht en toch aarzelend, want als de dingen hun betekenis hebben verloren, als alle vogels op elkaar zijn gaan lijken, dan komt die betekenis niet meteen terug dankzij een vrouw die de zon, de maan en sterren voor haar geliefde wil zijn terwijl haar ouders op haar kind passen.

Het grootse amusement in het amusementspark dat de wereld heet, is ‘het plezier van de liefde’ en een van de vragen die deze roman stelt, is waarom dat plezier met zoveel lijden gepaard moet gaan. Vermoedelijk omdat voor veel mensen de liefde zoveel meer is dan de mooiste attractie in het amusementspark, eerder een levensvervulling, misschien zelfs iets heiligs. En daar gaat het mis, uiteraard, zoals Vivian Gornick dat mooi verwoordde in een recensie van deze roman, die volgens haar gaat over de verwondingen en krenkingen van mensen die op de verkeerde plaats naar verlossing hebben gezocht. De romantische liefde is de verkeerde plaats, maar wat is dan de goede plaats?

In een profiel in The New Yorker sprak Rachel Cusk lovend over de roman en beweerde dat Hayes een indringend beeld geeft van ‘een wereld zonder liefde’. Zij lijkt liefde, die als bekend veel gedaantes kan aannemen, te reduceren tot een specifieke vorm ervan, de sentimentele romantiek, die wat mij betreft nog slechts uit clichés bestaat. Er ís liefde in deze roman, heel veel zelfs. Egoïstisch, gemankeerd, kwaadaardig, wellustig, angstig en uiteindelijk solitair. Hayes beschrijft een wereld waarin de sentimentele, romantische liefde doder is dan God maar waar de gebaren, de handelingen, de rituelen nog uitgevoerd worden, ja volop worden vereerd.

Er komt een derde in het spel, een zekere Howard. Ze ontmoet hem op een van die hete zomeravonden in een nachtclub in New York, hij is onder de indruk van haar en doet haar een indecent proposal: als ze een nacht hem doorbrengt, zal hij haar duizend dollar geven. Duizend dollar moet in die tijd een vermogen zijn geweest, moet voor die vrouw een vermogen zijn, alsof iemand heden ten dage in Nederland tegen je zou zeggen: ‘Als je een nacht met me doorbrengt, koop ik een riant huis voor je in het centrum van Amsterdam.’

Ze denkt aan haar kind.

Er zijn verleidingen, er is ook economische noodzaak.

Natuurlijk ga ik niet op dat aanbod in, zegt ze tegen de verteller.

Natuurlijk gaat ze daar wel op in, maar anders. Eén nacht worden vele en van de duizend dollar is geen sprake meer. Echter ook voor Howard blijkt ze niet de zon, de sterren en de maan – voor wie ben je dat wel uiteindelijk? – en ze keert terug naar de verteller, zij het niet voor lang. Of toch?

‘Het punt is’, zegt de verteller op de laatste bladzijde, ‘Het is het daarboven blijven op het koord, balancerend met een frivool parasolletje en zo vergenoegd dat we het publiek wat schrik hebben aangejaagd, dat ons kapotmaakt.’

Als van de romantische liefde niets dan lege gestes is overgebleven en we in de piste zonder vangnet balanceren met een parasolletje, zoekend naar verlossing, dan is het slechts de val die de dingen weer betekenis zal geven. Hoe hoger het koord, hoe dieper, hoe echter de val, het is de val die de naamloze verteller moet verlossen van dat fnuikende gevoel niet echt te zijn.

Wat die twee mensen daar in die hotelbar in de namiddag zoeken, is iemand om samen mee te vallen.