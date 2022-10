In het warme Vlaamse magazine ‘Reveil’ is de dood overal, maar het leven ook

Met Toon Hermans, Ajax, Joris van Casteren en Ed van der Elsken is Nederland goed vertegenwoordigd in Reveil, een warm magazine van Belgische origine over ‘de belangrijkste bijzaak in het leven’. Het is een blad over de dood en het knappe is: mistroostig word je er niet van. Integendeel.

In Reveil (letterlijk: opleving) is de dood overal, maar het leven ook. Dat scheelt enorm. Niet voor niets is het blad een spin-off van een gelijknamige, groeiende beweging die in België ‘troostconcerten’ met muziek en poëzie organiseert, inmiddels in meer dan honderdveertig gemeenten in Vlaanderen.

Dood verbroedert

Eerst Ajax maar. Als ‘begraafplaats van het jaar’ werd gekozen voor het herdenkingsveld van de club in Amsterdam-West. Op Westgaarde worden sinds 1996 ‘echte Ajacieden’ begraven of kan hun as worden uitgestrooid. Aan de zijlijn kijken onder meer Johan Cruijff, Jari Litmanen, Patrick Kluivert en Jan Vertonghen toe.

Een medewerker schat dat gemiddeld vijf keer per week as van Ajax-supporters wordt verstrooid. De dood verbroedert hier – de man is supporter van Feyenoord. ‘Dat weten al mijn collega’s en we hebben de grootste lol.’

Joris van Casteren, bekend van zijn Volkskrant-stukken over eenzame doden, schreef een prachtig verhaal over een vrouw die zichzelf ombracht in de Amsterdamse Sloterplas. Toon Hermans komt aan bod in een bijdrage van radioreporter Ward Bogaert. Diens vader was drukker en gaat er nog steeds prat op ‘dat hij het overlijden van zeker tienduizend mensen stijlvol aan het papier toevertrouwde’.

Op aanraden van de plaatselijke pastoor kozen de nabestaanden vaak voor een tekst van Toon Hermans op de kaart, het gedicht ’n Beetje. ‘Op honderden dressoirs in Izegem en omstreken moeten tot op vandaag rouwprentjes staan met die woorden.’

‘Magisch Centrum Amsterdam’

Het hoogtepunt, zeker voor oudere Nederlanders, is een stuk van Stijn Tormans, een journalist van het magazine Knack. Tormans ging op zoek naar de naakte jonge man en de zwangere vrouw uit een fotoserie van Ed van der Elsken, om een goede reden: de foto’s, stiekem gescheurd uit een boek, hingen jarenlang aan de muur van zijn studentenkamer.

Het bracht Tormans bij de vrouw op de foto, Franulka Heijermans. In alles belichaamt ze de (late) jaren zestig in ‘Magisch Centrum Amsterdam’. De man op de foto, vader van haar kind, is twaalf jaar geleden overleden. ‘De mannen die in mij geïnteresseerd zijn, zijn intussen 80. Ze gaan altijd zo snel dood’.