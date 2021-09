In het vulkanische slotdeel van Bruckners Vierde symfonie raggen de Weense strijkers heerlijk met hun stokken ★★★☆☆

Herbert Blomstedt dirigeert de Wiener Philharmoniker in het Amsterdamse Concertgebouw. Beeld Milagro Elstak

De rechterarm van dirigent Herbert Blomstedt (94), de oudste actieve maestro op aarde, schiet strak omhoog. Na de laatste uitbarsting in Bruckners Vierde symfonie is het in het Amsterdamse Concertgebouw oorsuizend stil. Blomstedts arm blijft staan, kaarsrecht, vijf seconden, zes seconden. Hij zakt langzaam naar rechts, negen seconden, tien seconden. Opeens schiet de fut eruit en bungelt hij slap langs het lichaam.

Applaus, ovatie, ja bevrijd gejuich klinkt door Nederlands voornaamste concertzaal. Achttien maanden coronafrustratie zoeken een uitweg nu eindelijk weer een buitenlands toporkest, de Wiener Philharmoniker, ook bekend vanwege hun traditionele Nieuwjaarsconcert, de oren komt wassen. Samen met Blomstedt openen ze een nieuw Concertgebouwseizoen, en alles lijkt terug bij normaal.

Lijkt, want buiten kronkelen de rijen met publiek dat eerst langs de QR-scanner moet. En dat er vooralsnog geen pauzes zijn, merkt ook dirigent Blomstedt. De Zweed staat van kwart over 8 tot klokslag 10 op zijn benen. Maar kijk eens naar dat podium voor zijn dirigentenbok: de anderhalve meter is verdampt. De Weense musici zitten ouderwets dicht bij elkaar. Ouderwets is trouwens ook de aanblik: die van een mannenclub. Is de verhouding in symfonieorkesten tegenwoordig half-half, de Weners namen naar Amsterdam slechts zeven vrouwelijke violisten mee.

Graag hadden we geschreven dat Schuberts Achtste en Bruckners Vierde symfonie tot tranen toe ontroerden. Dat ze overrompelend over het voetlicht sprongen, zeker gezien de schrale maanden waarin orkesten in kleine bezetting, met de musici coronaveilig uit elkaar, verloren liepen in de galm van amper bezette zalen.

Het goede nieuws: de akoestiek van het Concertgebouw heeft de pandemie overleefd, zelfs al mag vooralsnog maar tweederde van de stoelen worden verkocht. Een streling dus, hoe de Weense contrabassen en cello’s Schuberts ‘Onvoltooide’ binnensluipen. Een massage voor de buik ook, die orkesterupties in Bruckner. Petje af bovendien voor de solisten op fluit en klarinet: dat tovert en doet maar, met noten die nu eens als een hand grind worden weggeworpen en dan weer als een pluisje zweven.

Maar verwacht van Herbert Blomstedt geen nieuwe vergezichten. Vlak voor zijn borst dirigeert hij met kleine gebaren, inclusief polsknik tot priemvinger. Misschien daardoor is ritmische strakheid niet zijn sterkste punt. Noch de tempo’s: in Schubert passen ze slecht bij een jonggestorven componist die toch allesbehalve een sufkees was. Van de andere kant raggen de Weense strijkers in Bruckners vulkanische slotdeel heerlijk met hun stokken.

Nu maar hopen dat het virus zich koest houdt. De komende weken marcheren topdirigenten en -orkesten als vanouds door het Concertgebouw. Simon Rattle, Valeri Gergjev, Teodor Currentzis: kom maar op.