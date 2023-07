In het voortreffelijke ‘Klotewerk’ schijnt het licht op een in de steek gelaten individu ★★★★☆

Wendell Jaspers in ‘Klotewerk’. Beeld Sjoerd Derine

De zon gaat onder in het Amsterdamse Bos, waar we op twee prachtige locaties al een moderne dans en mimetheater hebben gezien. Op het Boslab Theaterfestival worden we, na een korte wandeling in de schemering, tot slot verrast door een goedgebekte en luide hotdogverkoper, gespeeld door de voor een Theo d’Or-toneelprijs genomineerde Wendell Jaspers. Je herkent haar bijna niet door haar warrige pruik en sjofele outfit. Onder twee felle lantaarnpalen deelt ze vanuit een foodtruck ‘vette vlees’ of ‘vieze vette vega’ uit aan een rij bezoekers. Het publiek is onmiddellijk gecharmeerd van de volkse vrouw, achter wier façade een diepgewortelde eenzaamheid en miskenning schuilgaat.

Over de auteur Ela Çolak is freelance cultuurjournalist en schrijft voor de Volkskrant over film en theater.

De Griekse regisseur Konstantinos Vasilakopoulos, die in 2020 de Amsterdamse internationale regieopleiding voltooide, vertaalde het stuk Klotewerk van de eveneens jonge Griekse toneelschrijver Yannis Mavritsakis voor het Nederlandse publiek. Extinction Rebellion-activisten, knapen van de Zuidas; mensen van alle leeftijden en rangen komen een ‘hete hond’ halen bij de verkoopster met sterk observerende blik. ‘Een echte heer’ verandert volgens haar in een roofdier wanneer hij een hotdog in zijn handen krijgt, dronken jonge vrouwen doen haar denken aan pinguïns.

De formidabele Jaspers speelt een vermakelijke monoloog, geestig en over de top. Maar het drama wordt pas echt interessant wanneer Vasilakopoulos het realisme loslaat. Wanneer we horen welke prikkels ze wil najagen, welke verlangens ze koestert, en we in een soort koortsachtige droom gehuld in donkerrood licht belanden, waarin zelfs een stukje metadrama voorbijkomt.

Door zijn sterke acteur en de intrigerende tekst heeft regisseur Vasilakopoulos een voortreffelijk recept in handen, waarmee hij op originele wijze zijn licht laat schijnen op een in de steek gelaten individu.