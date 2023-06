In het voetspoor van Bert Haanstra’s jubilerende film Fanfare, met een nieuwe verzoenende finale

Repetitie van de openluchtvoorstelling Fanfare in Giethoorn. Beeld Pauline Niks

‘Gieterse mensen zijn mieterse mensen. Dat zei mijn opa altijd.’ De stadse Valentijn Strijker, gespeeld door acteur Mattias van de Vijver, heeft iets goed te maken in zijn geboortedorp. Hij rent tijdens een zonovergoten zaterdagrepetitie richting jeugdvriendin Aike Petter (Wendy Briggeman), over een nieuw gebouwd bruggetje dat een van de vele grachtjes overspant in het Overijsselse waterstreekdorp Giethoorn. In de groots opgezette openluchtvoorstelling Fanfare, die woensdag in première gaat, speelt Van de Vijver de kleinzoon van de overleden oprichter en oud-dirigent van dorpsfanfare Kunst & Vriendschap.

Fanfare (1958)

Mocht die naam een triangel doen rinkelen, inderdaad, dit is het beroemde muziekkorps uit de goedmoedige speelfilm Fanfare (1958) van cineast Bert Haanstra en scenarioschrijver Jan Blokker, die zich afspeelt in het fictieve dorp Lagerwiede en grotendeels is opgenomen in Giethoorn.

Deze veelbekeken zwart-witfilm – met 2,6 miljoen bioscoopbezoekers een mijlpaal in de Nederlandse filmgeschiedenis – volgt de verhitte discussies over deelname aan een concours, die dorp en fanfare, notabelen en middenstand, in twee kampen splijten. De nieuwe, uitdagende compositie Fanfare in Es zorgt uiteindelijk voor een verzoenende finale.

Vijfenzestig jaar later wordt er in Giethoorn weer gerepeteerd aan Fanfare in Es, nu door koperblazers van Muziekvereniging VCE Westerveld uit het nabijgelegen Wapse, aangevuld met Gieterse saxofonisten, trompettisten, hoornisten, bugelspelers en trombonisten. Weer laveert een sloep vol glimmende instrumenten door het idyllische decor van slootjes, eenden en rietgedekte daken, inmiddels toeristisch vermarkt tot ‘het Venetië van het Noorden’. Weer wordt er gesteggeld over valse noten.

Maar de onderliggende strijd gaat nu over blijven of vertrekken, over loyaliteit aan een krimpende dorpsgemeenschap of gehoor geven aan de lokroep van een drukke stad, over het erven van geld, talent of gemeenschapszin.

Toneelschrijver Louis van Beek herkende tijdens het kijken van Haanstra’s Fanfare de dorpse perikelen rond een muziekconcours uit zijn jeugd. Beeld Pauline Niks

Sprong naar het heden

Toneelschrijver Louis van Beek (54) wist direct dat hij met een actuele tweespalt een sprong naar nu wilde maken, toen hij het verzoek kreeg een muziektheaterscript te schrijven met referenties naar de jubilerende film. ‘Haanstra’s kunstwerk is zo’n monument uit eind jaren vijftig, dat moet je niet in theatervorm willen gieten. Bovendien ontrolt het verhaal zich langzamer dan wij nu zijn gewend. Maar het is natuurlijk wel leuk die sfeer te behouden, zonder de loomheid te romantiseren. En verwijzingen erin te stoppen zonder letterlijk te citeren, bijvoorbeeld naar die geweldige, tekstloze beelden vol eenden, koeien en melkbussen op bootjes.’

Zelf kende Van Beek dit cinematisch erfgoed eerst alleen via de parodie uit Kreatief met Kurk, waarin Arjan Ederveen en Tosca Niterink een loopje nemen met het ouderwetse taalgebruik. Bij het bestuderen van de originele zwart-witfilm, die volledig online staat, herkende hij de dorpse perikelen rond zo’n muziekconcours uit zijn jeugd, toen zijn broer nog tamboer was bij de Jagerfanfare Nieuw Leven uit Kamerik. Tijdens zijn research ontdekte Van Beek dat het kleine Giethoorn nog steeds is verdeeld in een noorden en zuiden, zoals vroeger katholieken en protestanten vaak tegenover elkaar stonden en loyaal waren aan een eigen gelovige middenstand. ‘Die dorpssfeer lijkt hier niet zo veel veranderd, al profiteert nu iedereen van het uit de kluiten gewassen toerisme.’

Repetitie van de openluchtvoorstelling Fanfare. Beeld Pauline Niks

De gemeenschap doet mee

Van Beek schreef ook acht nieuwe liedjes, waarin een koor van lokaal geworven zangers de acht professionals stevig bijstaat. Én bijrolletjes vertolkt. ‘Als je een gemeenschap bij een voorstelling betrekt, moet je ze serieus laten meedoen, ook al kunnen ze alleen in het weekend repeteren. Dat is regisseur Anne de Blok goed gelukt.’ Van Beek, dit seizoen geroemd vanwege zijn script en liedteksten voor De Dappere Soldaat van Steef de Jong, vindt niks zo leuk als liedteksten gebruiken om personages lekker te laten ruziën, zoals tijdens het zogenoemde ‘kwaaklied’.

Daar is componist Fons Merkies (57) blij mee: ‘Louis gebruikt liedjes niet als pauzenummers om changementen op te vullen maar als afwisselend medium om het verhaal energiek door te vertellen. Daar kan ik mee spelen door flink te variëren in muziekstijl, toonsoort en instrumentarium.’ Zo zet Merkies niet alleen alle koperblazers in maar heeft hij voor melodielijnen een combo toegevoegd van gitaar, drum en cello. ‘De snaarinstrumenten zijn in Fanfare eigenlijk een vreemde eend in de bijt maar ondersteunen de rol van Valentijn, die ‘uit den vreemde’ terugkeert naar zijn jeugd en in zijn fantasie gesprekken voert met zijn overleden opa.’

Je bent pas echt een Gieterse als je in het water bent gevallen, zo introduceert Van Beek een nieuw gezegde in zijn script voor Fanfare. Op deze hete zaterdagmiddag, wanneer voor het eerst alle zestig deelnemers samen repeteren, is dat best een aanlokkelijk vooruitzicht voor hoofdrolspeler Van de Vijver. Of hij echt iedere avond een nat pak haalt, zal komende vier weken blijken, wanneer Fanfare in Giethoorn vrolijk marcheert tussen de speciaal gebouwde loopbrug en muziekkiosk.

Twee nog levende figuranten uit de film Fanfare, Albert Alberts (86) en Klaasje de Boer (86) van muziekvereniging Westerveld uit Wapse, proberen naar de première te komen. Zij hebben als tieners nog enthousiast gewalst op de filmversie van Fanfare in Es. Voor hen en alle koperblazers geldt zeker het terugkerend refrein dat nu meermaals over de Gieterse grasmat galmt:

‘In mijn hoofd speelt een fiere fanfare / Een eindeloos mooie melodie / Ik krijg die tonen maar niet uit mijn hoofd / Alsof ik de wereld voor me zie.’

Fanfare Theaterspektakel Fanfare, geïnspireerd op de gelijknamige film van Bert Haanstra en Jan Blokker: 20/6 (try-out), 21/6 (première) t/m 15/7 in Giethoorn (Zuiderpad 21). Regie: Anne de Blok. Tekst: Louis van Beek. Muziek: Fons Merkies. Coproductie van Stichting M.O.L. (Meenthe op locatie) in opdracht van Rabo Theater De Meenthe, Zwolse theaters, Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede.