In het vijfde seizoen van The Handmaid’s Tale wordt de spanningsboog wat geforceerd opgetuigd ★★★☆☆

The Handmaid's Tale (Seizoen 5)

Het geweldige eerste seizoen van The Handmaid’s Tale, gebaseerd op de gelijknamige dystopische roman van de Canadese schrijver Margaret Atwood uit 1985, dateert uit 2017. In dat eerste seizoen werd het boek vrij nauwkeurig gevolgd: handmaid Offred (Elisabeth Moss) dient in de theocratie Gilead (het VS van de nabije toekomst) een kinderloos stel om nakomelingen te baren. Vanaf het tweede seizoen ontwikkelden de makers eigen verhaallijnen, waarbij de dynamiek om het personage Offred (burgernaam: June Osborne) bleef draaien.

Eerst zien we haar als vrouw die haar huis en uiteindelijk Gilead wil ontsnappen, later is zij een wraakengel die het verzet tegen de wrede samenleving mobiliseert. June ging door diepe dalen, met Elisabeth Moss als de perfecte vertolker van deze lijdensweg, omringd door geweldige acteurs die gaandeweg met hun rollen vergroeiden. En ondertussen leek de serie haast een wrang spiegelbeeld van de Amerikaanse samenleving die in de greep van het Trumpisme kwam.

Toen June dan in het vierde seizoen eindelijk in Canada arriveerde en haar kwelgeesten Commander Fred Waterford (Joseph Fiennes) en zijn vrouw Serena (Yvonne Strahovski) achter slot en grendel zaten, was dat goed nieuws voor het personage. Tegelijkertijd was het uitdaging voor de makers. June had toch echt een missie nodig, al was het maar als dramatische motor voor nog twee seizoenen.

Naar verluidt zal in dat zesde en laatste seizoen aansluiting worden gezocht bij The Testaments, de vervolgroman van Atwood uit 2019 op haar boek uit 1985. Het boek wordt verteld vanuit het perspectief van Aunt Lydia (in de serie zo fenomenaal gespeeld door Ann Dowd) en zal dan toch hopelijk de sleutel tot een passend afscheid van deze wereld leveren.

Opgepast voor de spoiler hier, maar Commander Fred werd in de slotscène van het vierde seizoen gruwelijk om het leven gebracht door een stel vrouwen die een rekening met het wrede patriarchaat van Gilead te vereffenen hadden. In het vijfde seizoen vindt June nog steeds geen rust, als een soort veteraan die na de zoveelste tour of duty geen rust in het burgerbestaan vindt. En Serena is langzamerhand macht aan het verzamelen bij een steeds grotere groep volgers, terwijl de Canadezen de Amerikaanse immigranten zat aan het worden zijn. Ondertussen leeft de dochter van June, vervreemd van haar moeder, nog in Gilead als een handmaid in opleiding.

In de nieuwe spanningsboog, die in dit vijfde seizoen wat geforceerd wordt opgetuigd, komen June en Serena als wraakzuchtige vrouwen tegen over elkaar te staan. Het acteren is nog steeds voortreffelijk en The Handmaid’s Tale pakt nog altijd visueel sterk uit met onvergetelijke scenes uit een dystopie – met die kenmerkende drone-shots van mensenformaties. In de door Moss geregisseerde tweede aflevering worden in een parallelmontage de schoonheid van een balletvoorstelling in vrij Canada naast de militaire staatsbegrafenis van Commander Fred in Gilead getoond. Onweerstaanbaar fraai, maar ook kitsch. Maar June weet wat haar te doen staat. En wij volgen haar, tot het bittere einde, of in ieder geval tot het slot van seizoen zes.