In het vierde seizoen van The Sinner is Bill Pullman, als speurder Harry Ambrose, op zijn best ★★★★☆

Bill Pullman in The Sinner.

We moeten na vier seizoenen afscheid nemen van Harry Ambrose en daarmee van acteur Bill Pullman, die er een onvergetelijke, gemankeerde rechercheur van heeft gemaakt. Misschien is hij op zijn best in dit laatste seizoen, als hij officieel gepensioneerd is, en met de vrouw die hij in het derde seizoen ontmoette naar een eiland vertrekt om zijn wonden te likken.

Het vierde seizoen speelt zich af op een fictief eiland (Hanover Island) voor de kunst van Maine, in het noordoosten van de VS. Het lot van de eilandbewoners is voornamelijk verbonden aan de kreeftvangst. De opnamen vonden plaats in het Canadese Nova Scotia. Terwijl zijn nieuwe vriendin zich door het fraaie licht op het eiland wil laten inspireren, loopt Ambrose recht in het duistere hart van het eiland.

Een man met vele littekens

Pullman is langzamerhand vergroeid met zijn rol, een man met vele littekens, maar net een paar stappen voor op de donkere schaduw van depressie, die hem voortdurend achtervolgt. Misschien was het daarom al niet een heel goed idee om op een eiland te gaan zitten.

We kwamen Pullman onlangs nog indirect tegen in de prachtige serie Station Eleven op Ziggo. Hier volgen we een Shakespeare-gezelschap in een nabije dystopische toekomst. Een man die lid wil worden van het gezelschap doet dat met een vurige speech, niet die van Brutus op de trappen van het Forum, maar met die van Pullman als de Amerikaanse president (We will not go quietly into the night!) in het sciencefictionspektakel Independence Day. De jonge Pullman als Thomas J. Whitmore: het leek lang het hoogtepunt van zijn carrière, totdat hij perfect samenviel met de oude strijder Harry Ambrose.

The Sinner begon in 2017 als een miniserie gebaseerd op de gelijknamige roman van Petra Hammesfahr, waarin Ambrose een raadselachtige moord probeert te ontrafelen en op een dieper kwaad stuit. De figuur van Ambrose was een voltreffer en leidde tot drie vervolgseizoenen opgebouwd rond de man die strijd voor de waarheid en tegelijk tegen zijn eigen demonen vecht. Na het wat al te barokke derde seizoen maakt Ambrose een ijzersterke comeback in wat werd aangekondigd als het afscheidsseizoen.

Prachtrol van Alice Kremelberg

Aan het slot van het derde seizoen lijkt Ambrose definitief met pensioen te gaan, maar zijn bezoek aan Hanover Island zorgt ervoor dat hij een nieuwe zaak in wordt getrokken. Het begint op het strand als hij de jonge, melancholieke Percy Muldoon ontmoet, een prachtige rol van Alice Kremelberg. De eerste aflevering eindigt als Ambrose denkt dat hij de jonge vrouw haar dood tegemoet ziet springen.

Als getuige is Ambrose meteen betrokken bij de zaak, helemaal als de plaatselijke politieman ontdekt dat hij een rechercheur van formaat op zijn eiland heeft. Ambrose stuit al snel op een vete tussen twee families die in de kreeftvisserij zitten. De Muldoons, met de oudste rechten, en de nieuwkomers, de Koreaanse immigrantenfamilie Lam.

Deze vete is slechts de eerste laag van het verhaal, want er is – natuurlijk – veel meer aan de hand op het eiland. Een deel van het verhaal wordt in flashbacks verteld, zodat we de recente geschiedenis van het eiland en de rol van de familie Muldoon daarin langzaam ontdekken. Hoe meer Ambrose te weten komt over Percy, hoe meer hij zich realiseert dat hij een diep zielsverwantschap voelt, en hoe sterker hij naar dat laatste moment in haar leven wordt getrokken.

Het vierde seizoen van The Sinner weet te overtuigen in de spannende schets van een eilandgemeenschap, maar is vooral het bewijs dat Ambrose een van de sterkste speurders uit de televisiegeschiedenis is.