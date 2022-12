In het universum van het Max de Jong magazine is de auteur ‘een van de drie grote monumenten van de literatuur’

Eenmalig magazine over letterkundige, dichter en essayist Max de Jong (1917-1951).

Bar weinig mensen weten nog wie Max de Jong was. Zijn naam is in de vergetelheid geraakt, al willen ze daar bij het eenmalige Max de Jong magazine niets van weten. Dat is logisch, zelf leveren ze het bewijs van het tegendeel aan met een elegant magazine dat tot enige verwarring leidt. De Jong (1917-1951) was een letterkundige, dichter en essayist. Zijn oeuvre is klein. In 2016 herleefde hij kortstondig, na het verschijnen van een dagboek dat hij in de laatste vier jaar van zijn leven minutieus bijhield, en literair Nederland verdeelde.

Kort gezegd: sommige critici hadden weinig op met de mix van zelfspot en cynisme en de, ogenschijnlijk, onbeduidend details uit het leven van De Jong. In Het Parool sloot Hans Renders een recensie af met een hartenkreet: ‘Wat een stomvervelend boek.’ Daar weet Bob Polak wel raad mee. Hij is de redacteur en eindredacteur van het magazine en de voorzitter a.i. van het piepkleine Max de Jong Genootschap. In zijn voorwoord richt hij zich tot ‘Maxisten’ en besluit hij met een welgemeend ‘Max de Jong? Hij blijve eeuwig jong!’

Bob Polak zou Bob Polak niet zijn als hij Renders niet even op de hak zou nemen. Dat doet hij door een citaat van hem in eigen voordeel om te buigen. Zo zou Renders hebben geschreven dat het magazine (en niet het dagboek dus) ‘steeds mythischer proporties’ heeft gekregen, en hebben verzucht dat het tijdschrift stomvervelend is. Dat is het niet, overigens.

Eenzelfde truc haalt de criticus/cynicus/satiricus op de cover uit met een citaat van uitgever Geert van Oorschot. Hij schaarde het Dagboek ooit op één rij met De avonden van Van het Reve en Bij nader inzien van Voskuil en rekent nu het magazine over Max de Jong tot de ‘drie grote monumenten van de literatuur van de afgelopen eeuw’. Net zo vermakelijk is een interview met samensteller Polak. Iemand moest het doen, is de kop boven het stuk. Verder wemelt het van de Max de Jong-weetjes, zoals een kaart met ‘de 22 niet te vermijden Max de Jong locaties’ in Amsterdam.

Onder anderen L.H. Wiener en Mensje van Keulen deden met Polak mee. Het is niet moeilijk om in de vormgeving de hand van grafisch ontwerper Piet Schreuders (o.a. De Poezenkrant) te zien. Voor de opmaak van een column van Anita van Ommeren kopieerde hij de stijl van de column op de Didu-pagina van katern V van de Volkskrant. Piet Schreuders, altijd plus één.