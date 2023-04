In het tragikomische ‘Onder water’ bevat iedere scène minstens één misverstand ★★★☆☆

Onder Water

Foekje (Elisa Beuger) gelooft in de kracht van positief denken. Het zal haar huwelijk redden en ook haar financiële problemen laten verdwijnen. Alles wat ze moet doen, is haar man Evert vergeven voor zijn ontrouw en het huis van haar moeder verkopen. Dan komt het goed.

Dat Foekje tussen het reciteren van hoopvolle slogans door haar kop in het zand steekt, wordt al gauw duidelijk. Ze is tijdelijk gescheiden en woont in een veel te duur hotel, terwijl ze nooit haar rekeningen openmaakt. Of Evert eigenlijk wel bij haar wil terugkomen, vraagt ze zich niet af. En dat haar moeder Nel helemaal niet van plan is haar huis te verlaten, wil ze ook niet horen.

De Nederlandse speelfilm Onder water snijdt interessante thema’s aan. Nel is een complotdenker die zich heeft verschanst in de kelder van haar huis, waar ze achter een vergrendelde deur een zelfvoorzienend bestaan probeert te leiden. Flashbacks laten zien dat Nels neiging zich buiten de maatschappij te plaatsen – door zich voor te bereiden op een apocalyps – al veel eerder begon. De jeugd van Foekje en haar jongere zus is erdoor getekend.

Het is een schrijnend en soms griezelig verhaal, maar de Rotterdamse regisseurs Kuba Szutkowski en Edgar Kapp proberen hun speelfilmdebuut enigszins luchtig te houden. Onder water is een tragikomedie waarin iedere scène minstens één misverstand bevat. Nel, Foekje en Evert zijn alle drie zo met zichzelf bezig dat ze elkaar allang niet meer verstaan.

Over de auteur Pauline Kleijer schrijft sinds 1999 voor de Volkskrant over film.

De film is losjes gebaseerd op het toneelstuk Apocalypse How van Simon Weeda, dat in 2019 in première ging. Dezelfde drie acteurs spelen de hoofdrollen, De Graaff is daarnaast ook als producent en coscenarist betrokken. Een goed op elkaar ingespeeld gezelschap, zou je denken, maar gek genoeg is daarvan niet zo veel te merken. Ligt het aan de wat moeizame dialogen, of wordt het ongemak van de personages gewoon heel knap gespeeld, zozeer dat het overslaat op de kijker?

Duidelijk is dat Onder water geen hapklare komedie wil zijn. Het moet wringen, en dat lukt uitstekend. Vooral de wonderlijke moeder-dochterrelatie is verrassend en origineel. Jammer is wel dat het scenario weinig inzicht biedt in de beweegredenen van Nel, die alles en iedereen wantrouwt. Maar voor een film met een lengte van 72 minuten (verfrissend kort) is het ook wat veel gevraagd de psychologie van een fanatieke doomsday-prepper volledig te doorgronden.