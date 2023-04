In het stichtelijke en sentimentele ‘A Good Person’ gaat zelfs Morgan Freeman kopje-onder ★★☆☆☆

A Good Person

Allison (Florence Pugh) leidt een gelukkig leven, tot ze een dodelijk auto-ongeluk veroorzaakt. Ze stort in, kan niet meer zonder de verslavende pijnstiller Oxycontin, stapt over op heroïne en treft in een praatgroep uiteindelijk haar ex-schoonvader en ex-alcoholist Daniel (Morgan Freeman), die overloopt van verwijten in verband met haar aandeel in het ongeluk.

A Good Person hengelt opzichtig naar tranen en blijft hangen in verslavingsclichés – daar gáát weer een potje pillen in het toilet. De plechtige wijze waarop regisseur-scenarist Zach Braff (Garden State) toont hoe Daniel in zijn kelder een modeltreindorp bouwde om controle te ervaren die hem in de echte wereld ontglipte, oogt zelfs tamelijk bespottelijk. Zonde, hoe hier twee begaafde acteurs kopje-onder gaan in een stichtelijk, sentimenteel drama vol uitroeptekens.