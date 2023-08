In het prachtige slotseizoen van ‘How To With John Wilson’ lijken de verhalen steeds persoonlijker te worden ★★★★★

How To with John Wilson.

Elke aflevering van de documentaireserie How To with John Wilson begint met een straatbeeld en een groet: ‘Hey New York!’ De man die aan het woord is, is ook de man die zijn camera hanteert als een soort schetsboek en jarenlang al beelden verzamelend door de stad liep. Met een oog voor het opvallende, het absurde, maar altijd met empathie geregistreerd.

In How To with John Wilson, waarvan nu het derde en laatste seizoen op HBO Max te zien is, heeft die lawine aan beelden onderdak gevonden in uiteindelijk achttien korte afleveringen, samen een meesterwerk over de menselijke komedie van het leven in een metropool.

Over de auteur

Mark Moorman schrijft voor de Volkskrant over series, fotografie en populaire cultuur.

Elke aflevering stelt in de titel een overzichtelijke kwestie aan de orde, waar de verteller mee worstelt. Zoals How To Cook the Perfect Risotto (aflevering 6, seizoen 1), How To Appreciate Wine (aflevering 2, seizoen 2), How To Watch Birds (Aflevering 5, seizoen 3), om maar drie van de beste afleveringen uit evenzovele seizoenen te noemen. Verwacht geen pasklare antwoorden op de kwestie in de titel, maar verwacht wel talloze aanverwante inzichten die ons soms ver (letterlijk en figuurlijk) van het uitgangspunt brengen.

Van het banale, alledaagse is het in het hoofd van John Wilson maar een kleine stap in een heel andere richting, vaak ingeslagen door het toeval van een ontmoeting of een voorbij waaiende flyer. Je kunt op zoek zijn naar de ingrediënten voor een risotto in een nachtwinkel en in gesprek komen met een dwalende ziel, met een verhaal dat je op onverwachte plekken brengt. Of je afvragen waar je lege batterijen kunt recyclen, om uiteindelijk diep in de herinneringen te duiken die je graag had willen recyclen. Elke aflevering is een hink-stap-sprong richting een zelfontdekking, waar Wilson alleen terecht kon komen door zijn onbedwingbare nieuwsgierigheid naar wat hem en zijn medemens bindt.

In het prachtige slotseizoen lijken de verhalen steeds persoonlijker te worden. Aflevering 2, How To Clean Your Ears, voert ons in eerste instantie naar de oorspecialist. Maar als de gehoorgang eenmaal is opgeklaard komt de stad wel bijzonder ongefilterd binnen en gaat John Wilson op zoek naar mensen die het geluid en uiteindelijk de aanwezigheid van hun buren niet meer kunnen verdragen. Hij raakt verzeild in een quasi-utopie ver buiten New York, maar al snel blijkt dat de mensen daar hun angsten en hun gebrek aan tolerantie naar het nieuwe onderkomen hebben meegenomen.

We moeten het na dit slotseizoen even zonder de levenslessen van John Wilson doen. Laten we ons vastklampen aan wat de leidster van een vogelkijkles in Central Park haar cursisten voorhoudt. ‘Blijf om je heen kijken. En ook als er weinig te zien is, kan het geen kwaad om af en toe ‘wauw’ te roepen.’