In het overvolle ‘Harmonie’ krijgen de orkestleden nauwelijks diepte ★★☆☆☆

John Buijsman in de rol van dirigent Herbert, die in ‘Harmonie’ een afscheidsconcert geeft Beeld Tjeerd Derkink

Daags voor de première komt er een mail binnen: of we onze komst naar het theater geheim willen houden? ‘Het is namelijk een verrassing, Herbert weet van niets.’ En bij het theater worden toeschouwers buiten al opgewacht: ‘Kom snel binnen, voordat Herbert je ziet.’

Zo zijn er meer gimmicks rondom de voorstelling. Publiek kan voorafgaand bijvoorbeeld een ‘belevingsroute’ krijgen door het theatergebouw, en vervolgens in de artiestenfoyer stuiten op twee heimelijk vozende harmonieleden.

Dat zijn leuke bijkomstigheden, maar het gaat natuurlijk om de voorstelling zelf. Bij aanvang bevinden we ons bij het afscheidsconcert van dirigent Herbert (John Buijsman), die na dertig jaar trouwe dienst vanwege parkinsonklachten het stokje moet doorgeven. Maar dat gaat niet bepaald harmonieus. Er speelt veel bij de orkestleden, en de muziek pas in de laatste plaats.

Regisseur Jasper Verheugd schreef een overvolle toneeltekst, waarin de ontwikkelingen over elkaar heen buitelen. Overspel, corruptie, diefstal, een vader die ineens toch niet de vader blijkt te zijn – de tijd van onbezorgdheid is, kortom, voorbij. Ridicuul is bovendien de scène waarin het identiteitsdebat er aan de haren wordt bijgesleept (‘zwarte koffie, of mag je dat ook al niet meer zeggen?’).

Juul Vrijdag (links) als in de steek gelaten echtgenote die eindelijk voor zichzelf kiest Beeld Tjeerd Derkink

De veelheid aan anekdotes, die na de pauze ook weer met veel moeite moeten worden ingelost, zorgt ervoor dat de voorstelling behoorlijk voortsleept en personages nauwelijks diepte krijgen. Eigenlijk steelt alleen Juul Vrijdag even de harten als in de steek gelaten echtgenote die, gekwetst maar gesterkt, eindelijk voor zichzelf kiest.

Pas in de finale vang je een glimp op van wat Harmonie had kunnen zijn: een troostrijk theaterfeest met een bijzondere rol voor de muziek, waarin de toeschouwer zelf ook wordt aangesproken op de fantasie.