In het oerflauwe ‘Doggy Style’ verwarren de makers het woord ‘fuck’ met een goede punchline ★☆☆☆☆

‘Doggy Style’, met de stemmen van Will Ferrell en Jamie Foxx.

Honden houden koste wat kost van hun baasjes, vandaar dat de goeiige hond Reggie in dit oerflauwe Doggy Style (in de VS uitgebracht onder de bravere titel Strays) elke scheldkanonnade van zijn stoner-baasje Doug interpreteert als uiting van liefde. Tot hij in gezelschap van wat zwerfhonden inzichten opdoet: Doug verdient het in zijn pik te worden gebeten. Doggy Style is een soort puberale Babe, een film met echte acteurs en pratende honden, ontsproten uit het brein van scenaristen die werkelijk dól zijn op poepgerelateerde situatiehumor en het woord ‘fuck’ steevast verwarren voor de punchline van een grap.