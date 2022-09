In het nieuwe werk van kunstenaar Aernout Mik gaat het om de vraag: wie beschermt de politie eigenlijk?

Still uit de video-installatie Double Blind van Aernout Mik.

Het is een bizar gezicht: op handen en knieën kruipen zeven agenten over de grond. Met hun donkerblauwe uniform, kogelvrije vest en kniebescherming zien ze eruit als leden van een antiterreureenheid. Een paar van hen dragen een kalasjnikov op de rug. In een keurig rijtje kruipen ze achter elkaar aan, alsof ze buiten zicht en schot van een gevaarlijke verdachte willen blijven. Het gekke is: de plaats van handeling is een keurige woonwijk waar geen vuiltje aan de lucht lijkt te zijn. Er is geen verdachte, geen dreiging, alleen dat schijnbaar doelloze optreden van de politie.

‘Mensen zeggen vaak dat mijn werk zo absurd is, maar eigenlijk is het alledaagse leven zelf absurd’, zegt kunstenaar Aernout Mik (60). ‘Waarom vinden we het bijvoorbeeld zo vanzelfsprekend om iemand in uniform te gehoorzamen?’ We staan in zijn nieuwe tentoonstelling Double Bind / Threshold Barriers in de Schirn Kunsthalle in Frankfurt, ten kijken naar de beelden van de kruipende agenten op een groot videoscherm. Op de bovenverdieping van de kunsthal, een 140 meter lang gebouw uit 1986 dat geldt als een van de belangrijkste kunstpodia van Europa, zijn twee video-installaties van de Nederlandse kunstenaar te zien. Een daarvan is nieuw en werd speciaal voor de tentoonstelling gemaakt.

Dat er een nieuwe tentoonstelling van Mik is, op treinafstand van Nederland, is bijzonder. In 2012 toonde de kunstenaar zijn werk voor het laatst in zijn thuisland, toen als een groot overzicht in Stedelijk Museum Amsterdam. Mik had er op dat moment al zo’n beetje alle hoogtepunten van een kunstcarrière opzitten: twee keer Nederland vertegenwoordigd op de Biënnale van Venetië (in 1997 en 2007), en in 2009 een solotentoonstelling in het MoMa in New York, het belangrijkste hedendaagse kunstmuseum ter wereld. De kunstenaar, die in Amsterdam woont en lesgeeft aan de kunstacademie in het Duitse Munster, exposeerde de afgelopen jaren vooral in Azië, onder andere in Japan en Korea.

Mik staat erom bekend dat hij veel aandacht besteedt aan de ruimtelijke vormgeving van zijn installaties en dat is ook in Schirn te zien. De twee video’s zijn te zien op grote schermen die tegenover elkaar in de zaal staan, met in het midden een grote grijze bank die doet denken aan een wegversperring.

In beide werken speelt de politie een belangrijke rol. In Double Bind voeren agenten absurde acties uit in een stad, terwijl ze door voorbijgangers grotendeels genegeerd worden. Het nieuwe, speciaal voor deze tentoonstelling gemaakte Threshold Barriers brengt een confrontatie tussen politie en een groep demonstranten in beeld. In een enorm doolhof gemaakt van dranghekken en dekzeilen voeren de twee groepen een soort dans op. Soms lijkt het een machtsstrijd, soms een spel. Beide video’s roepen de vraag op: wie beschermt de politie eigenlijk?

Het is een vraag die sinds Black Lives Matter en de internationale discussie over politiegeweld aan urgentie heeft gewonnen. De moord op George Floyd in mei 2020 maakte voor de zoveelste keer duidelijk dat de politie, met name in de VS maar ook in andere landen, voor grote groepen mensen geen bescherming, maar eerder een bedreiging vormt. Sommige beelden uit Double Bind lijken direct op de moord op Floyd geïnspireerd. Zo zie je een agent van kleur die zijn eigen hoofd tegen het asfalt drukt terwijl hij naar adem hapt. ‘I Can’t Breathe’, denk je er vanzelf bij.

Toch kunnen het geen directe verwijzingen zijn, want Double Bind is in 2018 gemaakt. Mik verwijst in zijn video-installaties ook nooit naar concrete gebeurtenissen. Wel verzamelt hij foto’s uit de actualiteit die op een gegeven moment een weg vinden in zijn werk. ‘In dit geval begon ik met een ander beeld’, zegt Mik, ‘namelijk de aanwezigheid van groepjes bewapende antiterreuragenten die je na de terroristische aanslagen in Brussel, Antwerpen en Parijs vaak bij gebouwen zag staan. Een soort spoken noem ik ze; ze waren heel opzichtig aanwezig en tegelijk probeerde iedereen ze zoveel mogelijk te negeren.’

Inmiddels zijn die beelden van bewapende agenten in de stad voor een groot deel uit het collectief bewustzijn verdwenen, weet de kunstenaar. ‘Zo snel gaat dat.’ Niet dat dat echt uitmaakt, want de video-installaties van Mik hebben de bijzondere eigenschap dat ze tegelijkertijd actueel en tijdloos aanvoelen. Mik schetst werelden die we maar al te goed kennen van journaalbeelden en krantenfoto’s. In die werelden lopen acteurs rond die zich niet zelden gedragen als soldaten of agenten. Wat er precies gaande is, en wáár de scène zich precies afspeelt, wordt nooit helemaal duidelijk. Er is meer een vaag gevoel dat aansluit bij de tijdsgeest. Bijvoorbeeld: de paradox van bewapende politie die een gevoel van bescherming moet oproepen, maar die juist onrust en gevaar uitstraalt.

Threshold Barriers de tweede video, is speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt in april van dit jaar. Dit nieuwe kunstwerk begon met een beeld dat we maar al te goed kennen van de afgelopen paar jaar: de confrontatie tussen politie en een groep demonstranten. Of het nu gaat om de demonstraties tegen coronamaatregelen, Black Lives Matter, of de demonstraties in Hong Kong: je kunt het er allemaal in terug zien. Tegelijkertijd staat de wereld in Threshold Barriers volledig op zich zelf. Soms krijgen de demonstranten de overhand en weten ze de politie te ontwapenen, die vervolgens verward en machteloos achterblijft. Dan volgt ineens een flashback naar een agent die een demonstrant hardhandig aanpakt, terwijl er ook momenten zijn waarop het lijkt alsof demonstranten en politie samenwerken.

‘Ik ben geïnteresseerd in die momenten dat twee uitersten opeens in elkaar over gaan', zegt Mik. ‘Waar slaat de controle van de ene groep over op de andere?’ Of zijn werk politiek is, hangt af van wat je daar onder verstaat, vindt hij. ‘Ik wil vooral laten zien dat de manier waarop we de samenleving inrichten en wie daarin macht heeft, berust op keuzes. Van daaruit kun je vragen stellen. Bijvoorbeeld: kunnen we ons het instituut politie ook anders voorstellen?’

Draaidagen zijn voor Mik een oefening in controle loslaten. Vooraf bereidt hij de video’s heel precies voor, met schetsen en aantekeningen van beelden die er in elk geval in moeten komen. Repetities zijn er niet. De acteurs komen naar de set met alleen een globaal idee van wat ze moeten doen, van daaruit wordt er veel geïmproviseerd. ‘Wat er precies gaat gebeuren weet ik vooraf ook niet. Het hangt af van de dynamiek tussen de acteurs, zo’n groep mensen wordt vanzelf een soort organisme dat een eigen leven gaat leiden.’

Die onvoorspelbaarheid is een van de redenen dat Mik al jarenlang moeite heeft met het financieren van zijn video-installaties: ‘Het zijn natuurlijk onmogelijke projecten. Ik draai altijd minimaal twee dagen, bij Double Bind waren het er minstens vijf. De schaal is enorm, er werken altijd heel veel mensen mee. En dan is het ook nog vaak onduidelijk wat er precies uit moet komen.’ De producties worden gerealiseerd met een mix van geld van fondsen, eigen geld en een bijdrage van een museum. Voor het nieuwe werk leverde Schirn Kunsthalle een bijdrage. Maar het is moeilijker geworden om het geld bij elkaar te krijgen, zegt Mik: ‘Al sinds de kredietcrisis in 2008 is het elke keer weer schrapen.’

De pandemie bracht een gedwongen pauze en leidde tot reflectie: in de toekomst wil hij kleiner gaan werken. Minder grote groepen mensen bij elkaar, meer inzoomen. In welke vorm, moet nog blijken. ‘Er ligt een plan voor een speelfilm.’ Ondanks de onzekerheid ziet Mik de toekomst positief tegemoet, besluit hij: ‘Tot nu toe heb ik steeds kunnen maken wat ik wilde maken.’

