In het nieuwe boek van Frans de Waal is er een feestelijk weerzien met de chimpansees hij al zo vaak beschreef

Mama, een vrouwelijke chimpansee in Burgers Zoo, was veertig jaar lang alfavrouw van de kolonie. Beeld Frans de Waal

Geef aan een groep jonge chimpansees een berg speelgoedauto’s en poppen, en de boel is snel verdeeld: de jongensapen stappen over de poppen heen en storten zich op de autootjes, de meisjesapen kiezen voor de poppen (al zijn ze ook best nieuwsgierig naar de door de jongens ingepikte auto’s). Bij de meisjesapen wordt de keuze gedreven door hun moederinstinct. Ook als er, zoals meestal het geval is, geen poppen voorhanden zijn, zoeken ze vaak iets – een steen, een stuk hout – om als ‘baby’ te koesteren en om het gedrag van de moederapen in hun omgeving mee te imiteren.

Maar instinct is niet het hele verhaal, laat bioloog Frans de Waal in Anders zien. Wanneer een aap moeder wordt maar door omstandigheden nooit andere moederapen heeft zien zogen en zorgen, heeft ze vaak geen flauw idee wat ze met haar pasgeborene aanmoet. Met verwaarlozing als resultaat. Instincten worden in passende banen geleid door de cultuur waarin ze tot uitdrukking komen. De Waal: ‘Omdat de moederlijke vaardigheden te ingewikkeld zijn om aan het instinct over te laten, heeft de evolutie ervoor gezorgd dat het gender dat deze het meest nodig heeft staat te popelen om moederschapstraining te krijgen.’

Wat is cultuur, wat instinct? Het is een vraag die De Waal in zijn laatste boek opnieuw bezighoudt. De lang heersende gedachte dat wij mensen de enigen zijn die cultuur overdragen en dat de rest van het dierenrijk het moet doen met instincten en geconditioneerd gedrag, bestreed hij al eerder met onder meer zijn boeken Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? (2016) en Mama’s laatste omhelzing (2019). In het eerste toonde hij aan dat intelligent gedrag van dieren voorbijgaat aan wat met conditioneren mogelijk is. In het tweede dat emoties van met name mensapen rijker geschakeerd zijn dan wat we op grond van instincten kunnen verwachten. En in Anders concentreert hij zich op het onderscheid tussen sekse en gender.

De term ‘gender’, oorspronkelijk alleen in het Engels gebruikt om het grammaticale geslacht van woorden aan te duiden, werd in 1955 door de Nieuw-Zeelandse psycholoog en seksuoloog John Money geïntroduceerd om de biologische en culturele aspecten van wat mannen en vrouwen kenmerkt, uiteen te rafelen. De term sekse reserveerde hij voor wat we biologisch aan geslachtskenmerken meekrijgen, de term gender voor de culturele deklaag: alles wat we doen en zeggen om onze mannelijkheid of vrouwelijkheid mee uit te drukken. Hij deed daarmee recht aan de mensen voor wie biologische sekse en gender niet als vanzelfsprekend samenvielen, zoals homoseksuele en transgender personen, en die tot dan toe als pervers werden afgedaan.

De Waal toont in zijn boek dat het onderscheid tussen sekse en gender ook opgaat voor onze naaste verwanten in het dierenrijk, de chimpansees en bonobo’s waarmee we 96 procent van onze genen delen. Niet dat hij in zijn decennialange ervaring bij hen een uitgebreide lhbti-gemeenschap heeft aangetroffen (hoewel met name bij bonobo’s homoseksuele contacten aan de orde van de dag zijn en De Waal een mooi voorbeeld geeft van een door haar groep volkomen geaccepteerde vrouwelijke chimpansee die zich consequent als man gedroeg).

Maar vooral om aan te tonen dat wat we bij apen als typisch mannelijke en vrouwelijke gedragingen beschouwen – zoals het mannelijke recht van de sterkste of het vrouwelijke koesteren van de jongen – toch wat minder in het dna gebeiteld zijn dan lang werd gedacht. Ook chimpansees en bonobo’s doen er zo’n zestien jaar over om volwassen te worden en kunnen zo heel wat van het niet-instinctieve, door de omgeving en omstandigheden bepaalde gedrag van de oudere apen leren. En omgekeerd geldt hetzelfde: de instincten die we met de apen gemeen hebben slingeren door onze culturele verworvenheden heen en bepalen ons gedrag meer dan we soms zouden willen. Ook mensenmeisjes hebben, anders dan feministen lang hoopten, een voorkeur voor poppen en mensenjongens voor auto’s.

De Waal bouwt zijn verhaal overtuigend op, maar omdat veel al in de context van zijn eerdere boeken aan bod is gekomen, biedt Anders voor wie zijn werk kent geen grote verrassingen. Een bonus is wel dat het weer wat extra reliëf geeft aan oude bekenden uit de door hem vaak beschreven chimpanseekolonie in de Arnhemse Burgers’ Zoo: de onttroonde alfaman Kuit, de vredelievende alfavrouw Mama en de door de kinderloze Kuif geadopteerde babyaap Roosje. Je gaat vanzelf van ze houden. Voor wie zijn werk niet kent staan zijn onderhoudende, heldere verhalen garant voor een boeiende kennismaking met de primatenwereld en onze eigen positie daarin.

Frans de Waal: Anders – Gender door de ogen van een primatoloog. Atlas Contact; 424 pagina’s; € 24,99.