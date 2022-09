In het malle publiciteitscircus rondom Don’t Worry Darling is haast niets te gek

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Wat deed Harry Styles nou met zijn mond toen hij naast Chris Pine in de bioscoop ging zitten? Waarom keek Pine precies op dat moment naar zijn schoot en lachte hij daar wat ongelovig naar? Waren we er in dit vage filmpje van een seconde of drie echt getuige van hoe een wereldster zijn collega bespuugt tijdens een galapremière, tijdens het glamoureuze filmfestival van Venetië?

Eerlijk is eerlijk: voor wie het malle publiciteitscircus rondom Don’t Worry Darling tot dan toe had gevolgd, was het niet eens zó onrealistisch. Na weken van hardnekkige roddels over hoogopgelopen, ingewikkelde ruzies rondom de film was het filmfestival van Venetië hét moment waarop regisseur Olivia Wilde en haar acteurs weer in het openbaar in één ruimte zouden verschijnen. Hoe liggen de verhoudingen? Wie zit in welk kamp? Beeldmateriaal van hun publieke momenten leverden doorwrochtere analyses op dan de premièrefilms. Over elke verscholen boodschap in blik en gebaar werd langer gediscussieerd dan over subtiel gespeelde menselijke interacties op het grote scherm.

Florence Pugh die weigert oogcontact te maken met Wilde tijdens een staande ovatie. De ongemakkelijke afstandelijkheid van Wilde en Styles, die tijdens het filmen een relatie kregen. Pine die bij de wereldpremière een zonnebril opzet als de film begint en tijdens de persconferentie geestelijk op een andere planeet lijkt te zijn.

Het hangt ervan af welk deel je van zo’n stream bekijkt natuurlijk. Er was bijvoorbeeld wél oogcontact tussen Wilde en Pugh, maar dat fragment was online een stuk minder populair. En het spugen was ‘een vreemde online-illusie die overduidelijk misleidend is en tot bespottelijke speculaties heeft geleid’, aldus ‘het team van Pine’.

Dat zal wel, maar toch: het sociale ongemak tussen al die mensen druipt er steeds van af, en dat is vermakelijk in een arena waar iedereen altijd doet alsof ze elkaars beste vriend zijn. Heerlijk is ook dat de ‘teams’ van de sterren in kwestie geen idee meer hebben wat ze moeten als werkelijk elk gebaar onder een vergrootglas ligt en de hoofdrolspelers geen zin meer hebben in toneelspel. Misschien waren die van Pugh het slimst – zij haalden haar uit de situatie. De actrice was ‘te druk’ voor de persconferentie. Maar tegelijkertijd verscheen een filmpje waarin ze met een Aperol Spritz door Venetië wandelt. Met verende tred. Besmuikt lachje. Alsof ze wil zeggen dat dit alles ook maar gewoon een compleet ontspoorde, onzinnige storm in een glas water is.

Verdomd. Dat ís ook zo.