In het literaire tijdschrift ‘Zacht Lawijd’ wordt eens goed gekeken naar het seksisme van Gerrit Komrij

Wat is lezenswaardig deze week? Paul Onkenhout haalt elke week een tijdschrift uit de schappen en ontleedt het. In Zacht Lawijd is er aandacht voor Gerrit Komrijs ‘weinig verkwikkende vrouwbeeld’.

Blad: Zacht Lawijd

Omdat er nu eenmaal brood op de plank moest komen, stortte de grote schrijver en dichter Gerrit Komrij zich begin jaren zeventig als uitgever op de betere pornografie. Porno ‘die zich van het platte recht op en neer onderscheidde door fantasie, stijl, parodie, humor en ironie’.

Aldus het literair-historisch tijdschrift Zacht Lawijd, in een special over Komrij van Amsterdam University Press. De inhoud werd eind januari al online gezet, om te vieren dat het blad tien jaar bestaat. Onlangs verscheen de gedrukte uitgave. In de verdorde grond van de literaire tijdschriften houdt Zacht Lawijd het hoofd boven water.

Lolita

Komrij kon het geld goed gebruiken toen hij als redacteur/vertaler aan de slag ging voor ‘The Prince of Porn’, de Fransman Maurice Girodias. Hij was de man achter uitgeverij Olympia Press. In de jaren vijftig ontketende hij een seksuele revolutie in de boekenwereld, met onder meer de uitgave van Lolita van Vladimir Nabokov.

Komrij droomde al van ‘champagne en kaviaar’ en voorzag ‘heel flinke roetpluimen’ uit zijn schoorsteen komen. ‘Nee, dichtertjes hadden het zo kwaad nog niet.’ Helaas is de uitkomst van de omvangrijke reconstructie van Arie Pos minder vrolijk, zoals de kop al prijsgeeft. Het avontuur draaide uit op een ‘monumentale mislukking’.

In Zacht Lawijd komen de dichter Komrij, de boekenverzamelaar Komrij en de polemist Komrij aan bod, plus de man die vrouwen bij tal van gelegenheden wegzette als dom en onbekwaam. Het meest prikkelende stuk werd geschreven door Renée van Marissing en gaat over ‘Komrijs weinig verkwikkende vrouwbeeld’.

Oogkleppen

De stelling wordt overtuigend waargemaakt, in de openingszin al, waarin uit een recensie van Komrij wordt geciteerd: ‘Nonsens-ideeën, mits pruimbaar verwoord, kan ik nog verdragen. Maar zo’n bloederige inlegkruisjesstijl, nee.’ Of deze: ‘Hoe krijgt een trol zo’n dik boek vol?’

Van Marissing doet een poging om zich te verplaatsen in de jury van de P.C. Hooftprijs. Komrij kreeg de prijs in 1993 toegekend. Ze stelt dat de (literaire) wereld af en toe moet worden opgeschud en op scherp moet worden gezet en begrijpt dat de jury hem daarom roemde, maar ‘met oogkleppen op’.

Zij: ‘Althans, dat hoop ik, want als dat niet zo is, hebben ze Komrijs seksistische en misogyne teksten opgevat als intellectuele en subversieve waardigheid. En vervolgens ook nog eens besloten dat deze vrouwenhaat beloond moest worden met een van de meest prestigieuze literaire prijzen van Nederland’.