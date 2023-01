‘In het licht’ laat de ervaring en betekenis van licht zien in de breedste zin van het woord

Black and Yellow Double Polyhedron Lamp, Olafur Eliasson, 2011. Beeld Ossip van Duivenbode

Zoals zonlicht door een glas-in-loodraam de kleurrijke patronen op muren en vloeren laat weerkaatsen, zo doet ook de installatie Black and Yellow Double Polyhedron Lamp (2011) van Olafur Eliasson dat. Alleen komt hier het licht niet van buiten, maar uit de lamp die midden in de ruimte hangt. Kijk je recht in de lamp, dan zie je een wirwar van draadjes en lampjes die door de spiegelende wanden weerkaatsen en zo een oneindig heelal lijken te vormen. Het eerste kunstwerk dat je tegenkomt in de tentoonstelling In het licht gaat over twee manieren van naar licht kijken: als betoverende ervaring en als natuurkundig fenomeen.

‘We wilden het eens anders aanpakken’, zegt Wouter Prins, conservator van het Udense museum Krona. Traditiegetrouw organiseert Krona, dat eerder Museum voor Religieuze Kunst heette en voortkomt uit de katholieke traditie, in de donkere wintermaanden een tentoonstelling met kerstthema. Dit keer is de insteek een stuk abstracter. Aan de hand van installaties, schilderijen, foto’s en sculpturen belicht In het licht de ervaring en betekenis van licht, niet alleen als mystiek gegeven, maar in de breedste zin van het woord.

De tentoonstelling begint en eindigt met de toverlantaarn van Eliasson, met tussendoor allerlei voorbeelden van hedendaagse lichtkunst en middeleeuwse lichtmystiek. Kunstwerken van Nederlandse en internationale kunstenaars als Yayoi Kusama en James Turrell staan hier naast schatten uit de Middeleeuwen, van getijdeboeken tot kruizen van bergkristal en glanzende gouden handrelieken.

Vanwaar die focus op de gotiek (12de tot 15de eeuw) en hedendaagse kunst? ‘We hebben gekozen voor twee momenten waarin de betekenis en ervaring van licht in de kunst sterk veranderde’, zegt Prins. ‘In de gotiek werd het door bouwkundige innovatie mogelijk om grotere, hogere ramen in kerken te plaatsen. Die werden ofwel ingevuld met kleurrijke glas-in-loodramen, of ze werden met ongekleurd glas ingezet om het pure licht binnen te laten schijnen.’ De latere Middeleeuwen waren bovendien de tijd van optica, van holle en bolle spiegels, en van de regenboog als verbinding tussen hemel en aarde.

Tegenwoordig staat lichtkunst vooral in het teken van kunstlicht, zoals sculpturen van neonbuizen en installaties met ledlampen. Door lichtfestivals als Glow in Eindhoven en Amsterdam Light Festival in Amsterdam vindt lichtkunst zijn weg naar het grote publiek. ‘Dat soort festivals laten goed de schoonheid van licht zien, dat is heel welkom in de donkere wintermaanden’, zegt Prins. ‘Maar je mist er wel de verdieping. Wat betekent het als kunstenaars met licht werken? Daar gaan we in deze tentoonstelling dieper op in.’

Ruimte voor humor is er ook, bijvoorbeeld in de serie Light Events (1976) van Marinus Boezem, die vijf keer, telkens op een ander werelddeel, een stuk fotopapier drie seconden tegen de zon in hield om het licht op te vangen. Een prachtig idee, maar ook zinloos. Want wat je krijgt zijn, natuurlijk, vijf zwarte vlakken. Die hele reis langs verschillende werelddelen, je ziet er niets van.