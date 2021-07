In het kielzog van Oerend Hard werd Alie de bekendste vrouw van Normaal

Altied as ik eur tegenkom dan geet mien rikketik bommerdebom

Oh Alie oh Alie

Alie, Normaal (1977)

Voorman Bennie Jolink (Hummelo, 1946) van de Achterhoekse boerenrockband Normaal verklaarde in 2006 in dagblad Trouw zijn liefde aan de andere helft van de wereld. Vrouwen, hij was er dol op.

Niet dat hij ze doorgrondde, de vrouwen. ‘Ze doen dingen die wij, mannen, niet begrijpen. Raadselachtige wezens’. Magisch en fascinerend vond hij ze ook. ‘Ik heb ontzag voor vrouwen, altijd al gehad. Ja, misschien ben ik zelfs een beetje bang voor vrouwen, dat zou best eens kunnen’.

Van die angst was in een flinke handvol liedjes van Normaal nooit iets te merken. Of misschien hield Jolink, alias Buizend Berend, zich wel groot op het podium. Alie was in 1977 de eerste, daarna gingen alle remmen los. De band van Jolink en Jan Manschot (Brekken Jan Schampschot) had wat met vrouwen. Ook Marie (‘Marietjen lekker dier, kom es effe hier’), Heidi, Kalinka, Lucille, Diana, Dorien, Grada, Rosalie, Sabine en Tonia werden bezongen in een naamliedje.

Beeld ANP Kippa

Meestal ging het over liefde en iets wat maar het beste opwinding kan worden genoemd. Kalinka was een KGB-spion die fel was gebrand op de yankees van de CIA, maar ook hier was liefde in het spel. Ze werd verliefd op een cowboy uit Texas, Johnny, met wie ze om onduidelijke redenen uiteindelijk naar de Achterhoek trok.

In het kielzog van Oerend Hard, de overdonderende debuutsingle, werd Alie de bekendste vrouw van Normaal. Het was een gezamenlijke compositie van Bennie Jolink en gitarist Ferdi Joly. In Alie zingt Jolink over een ‘deerntjen van amper 18 joar’ dat wordt gedwarsboomd door haar pa. Meer nog dan over de liefde gaat Alie over een generatieconflict.

Tegelijkertijd is het een protestlied, een aanval op gezag, benepenheid en conservatisme:

Weg met orde en gezag, i-j wet zelf wel wat kan en mag

Oh Alie oh Alie

Weg met al die goede zeden want wi-j leaft niet in ‘t verleden

Oh Alie oh Alie

De vrouwen zongen mee, rapporteerde Normaal begin jaren tachtig. In het programmablad Kiek uut dat in 1982 voorafgaand aan concerten werd verspreid, schreef de band dat ook ‘schoongeboende boeren- en burgerdochters’ los gingen op de muziek.

‘Soms springt uit het geweld een blauwblote Marie, wier borsten gelijken op opengebroken bottelrozen, wier schoot blinkt als een diepgeploegde vore in het bouwland van een Achterhoekse boer’.

Moest kunnen. Het mooiste deerntjen Alie keerde jaren later nog een keer terug, via een omweg. Daar had niemand meer op gerekend. In Heidi (‘Deine Bergen sind die Welt’) introduceerde Normaal in 1993 in potsierlijk steenkolenduits een vrouw uit Tirol die jarenlang niet ingaat op de avances van de ik-figuur en zelfs na vijftien vakanties geen krimp geeft.

Heidi - Normaal Beeld x

Uiteindelijk krijgt hij schoon genoeg van ‘das gehannes’ en keert hij terug naar huis. ‘Want in de Achterhoek daar gibt ‘s ein schones madchen dat ik ken’. Het meisje is Alie; dé Alie.

Alie, Alie, het mooiste deerntjen dat ik ken

Alie, Alie, het mooiste deerntjen dat ik ken

Jodelahiti

John & Paul