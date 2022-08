In het ingetogen drama Drii Winter is het voor de kijker gissen naar het gemoed en de drijfveer van de personages ★★★☆☆

Drii Winter

De Zwitserse Oscarinzending Drii Winter pint de blik van de kijker eerst maar even vast op een joekel van een zwerfkei die lang geleden gestrand is op een mistige Alpenweide. Er klinkt galmend gezang van een dorpskoor, dat gedurende de film af en toe in beeld zal verschijnen. Het is opgesteld tussen de bergnatuurpracht om de verwikkelingen in het noodlotsdrama van Michael Koch aan te kondigen. Van ‘het dorp was kalm’ tot het onvermijdelijke, ‘en de hemel werd donker’.

De andere kei in de film is van vlees en bloed: de zwijgzame Marco, een bonkige boerenknecht met kleine oogjes. Hij is een relatieve nieuwkomer in het gehucht. Hij zal huwen met de ranke dorpeling Anna, die een kind heeft uit een eerdere relatie. Ook zij is geen open boek, maar haar knappe gezicht laat zich makkelijker lezen: ontevreden met haar bestaan als serveerster in de lokale herberg. Het uitgedunde dorp, met een geërodeerd restant manvolk, lijkt verder niet heel enthousiast over hun relatie. Marco wordt gedoogd als sterke arbeidskracht, maar meer ook niet.

Dat de 40-jarige Zwitserse cineast de cast voor zijn tweede speelfilm (deels) uit de omgeving plukte behoeft eigenlijk geen speciale vermelding. Je ziet het al aan het maaiwerk op de berg: zo ritmisch een zeis bewegen op een steile helling, het ademt oefening. Ook het langs een kabel laten afdalen van de oogst is wonderschoon en mystiek in beeld gebracht. Zie balen stro die beneden plots uit de mist opdoemen. Hoofdrolspelers Simon Wisler (Marco) en Michèle Brand (Anna), in het dagelijks leven respectievelijk boer en architect, overtuigen in hun rol. De relatie van hun personages komt onder druk te staan als Marco last van hoofdpijn krijgt en vreemd gedrag gaat vertonen.

Drii Winter, op het festival van Berlijn bekroond met een speciale juryprijs, is een ingetogen, fraai gefilmde en ook wat afstandelijke film, waarin de kijker moet tasten naar het gemoed van zowel Marco als Anna. Wat drijft deze mensen? Wat voelen ze eigenlijk voor elkaar? Of zijn ze gewoon maar toevallig en tijdelijk tegen elkaar gerold, als twee zwerfkeien?