In het holst van de Koude Oorlog wist Mulisch wel raad met de wenken van de overheid: razendsnel schreef hij een eigen pamfletje

Wie weet valt het nog mee met die Derde Wereldoorlog, maar ik moet toch geregeld denken aan de beruchte folder die onze overheid onder de Nederlandse bevolking verspreidde in het holst van de Koude Oorlog, 1961: ‘Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf’. Er wordt in uitgelegd wat je moet doen tijdens een kernbombardement.

‘Wat is radioactieve neerslag (fallout)? Dit zijn stofdeeltjes, die radioactief zijn en dus gevaarlijke stralen uitzenden die u niet ziet, niet hoort, niet ruikt en niet voelt.’ Deze kraakheldere uiteenzetting wordt gevolgd door de goede raad: ‘blijf zo ver mogelijk van de buitenmuren en het dak’ en ‘leg een lijst aan van alle zaken, die in Uw schuilgelegenheid en in Uw woning nodig zijn als U door radioactieve neerslag wordt opgesloten (koud te eten voedsel en drinkwater, beddegoed, noodprivaat, verbandmiddelen, zaklantaarn, de radio, kaarsen, zeep, spelletjes, rookwaar).’

En als de bom gevallen is, en de fallout-sirene klinkt? ‘Was het gehele lichaam met onbesmet, liefst stromend water en zeep; nagels, haren, neus, oren, huidplooien grondig reinigen. (…) Luister voortdurend naar de radio. Los elkaar zo nodig aan het toestel af.’

De meeste mensen wisten wat de atoombom in Hiroshima en Nagasaki had aangericht en waren begrijpelijkerwijs sceptisch over het nut van water, zeep en spelletjes bij een kernoorlog. Wellicht daarom verspreidde de overheid een paar weken later nóg een folder, een ‘toelichting op de wenken’. Het is een hallucinant werkje. Er staan plaatjes in, onder andere van een man die onder zijn bureau schuilt (er wapperen papieren in het rond, de telefoon ligt van de haak) en de lezer krijgt de tip bij alles aan ‘de drie A’s’ te denken: de A van Afstand, de A van Afscherming en de A van Afwachten. Wat die laatste betreft: ‘Straling neemt met de tijd sterk af (…). Het kan zijn, dat de muurkast, waarin u een toevlucht heeft gezocht, u stijf van leden maakt en u behoefte voelt aan een ‘uitje’, in uw woning wel te verstaan. Stel dat zo lang mogelijk uit.’

Ja, gelukkig heb je dan die spelletjes nog. En de ‘biscuits, luchtdicht verpakt’, de ‘groene erwten in een sloopje’ de ‘soep en vruchtensap in blik’ en de ‘rookwaar’, die net als voedsel goed afgesloten bewaard moet worden, want: ‘als u fallout in uw lichaam krijgt, is daar niets meer aan te doen.’

Erg geruststellend kan deze ‘toelichting’ niet geweest zijn. Gelukkig viel er ook wat te lachen. Harry Mulisch schreef razendsnel een satire op het pamfletje. Onder de titel ‘Wenken voor de Jongste Dag’ gaf hij de bevolking tips voor tijdens de bijbelse apocalyps uit de Openbaringen van Johannes, u weet wel, het Laatste Oordeel; die engelen met bazuinen, die zwarte zon, die sprinkhanen als schorpioenen, de paarden met leeuwenkoppen, de hagel van vuur en bloed, et cetera.

‘In de eerste plaats moet u er voor zorgen dat u watjes in uw oren heeft tegen het geluid van de bazuin. Dit heeft een sterkte van omstreeks 80.000 decibels. (…) De hagel van vuur en bloed zal vrijwel op hetzelfde ogenblik beginnen te vallen. U moet rekening houden met temperaturen in de orde van 5000 graden Celsius. Het is dus zaak dat u een flinke voorraad ijs hebt ingeslagen. Het beste kunt u het in een badkuip storten. (…) Denk steeds aan de 3 B’s: Branden, Bezwijken, Bederven.’

Ook Mulisch geeft een voorbeeld van een ‘etensvoorraad’: ‘twee boterhammen, jam, een ei, koffie, drie kadetjes, thee, drie à vier aardappelen, 100 gram vlees, een halve bloemkool, jus en pudding’.

Mulisch’ persiflage kwam als geroepen. Niemand nam de overheidsfolder meer serieus. En er kwam geen Derde Wereldoorlog. Toen niet, en misschien wel nooit.