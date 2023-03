In het grandioos goede ‘Tár’ worden de regels en afgronden van de macht minutieus verkend ★★★★★

Tár

In de kinderkamer van haar dochter ziet Lydia Tár, dirigent van wereldfaam, iets wat haar ontroert en waarschijnlijk ook ergert. Dochter Petra heeft haar knuffeldieren in een halve cirkel op de vloer gezet, zoals ze dat kent van Társ symfonieorkesten. In het midden ligt een kussentje met een potlood erop: de dirigeerstok die wacht tot hij door iemand wordt opgepakt. ‘Ik ga ze allemaal een potlood geven’, zegt het meisje, een idee dat Tár direct afwijst. ‘Ze kunnen niet allemaal dirigeren, lieverd. Dit is geen democratie.’

De scène is een sleutelmoment uit Todd Fields grandioze Tár. Als er iemand is die zijn wil doordrijft, dan is het Tár (een hallucinant knappe rol van Cate Blanchett) wel. Niet dat anderen haar niet doorhebben. Wie met Tár samenwerkt, wéét wat er achter het flamboyante voorkomen van deze vijftiger schuilgaat en waar ze op uit is wanneer ze ‘samen’ met haar Berlijnse orkest een concertstuk selecteert. Dat ze Elgars celloconcert voorstelt heeft natuurlijk te maken met de aantrekkelijke jonge cellist (Sophie Kauer) die zich kortgeleden bij het ensemble voegde.

Kevin Toma schrijft over film in alle soorten en maten, met een speciaal oog voor filmmuziek en een passie voor horror.

Iedereen lijkt Társ manipulaties te dulden, zo ook assistent Francesca (Noémie Merlant) en echtgenote Sharon (Nina Hoss, weergaloos). Uit liefde of eigenbelang, omdat ze een genie is of uit angst door haar te worden verpletterd. Bij Tár wijkt alles voor de muziek – voor Mahlers Vijfde symfonie, de enige die ontbreekt in haar prestigieuze Mahler-cyclus. Gaat het haar lukken die berg te beklimmen? Hoeveel oprechte liefde kan een mens als zij blootleggen in zulke muziek? Het allereerste beeld van Tár, slapend in een privévliegtuig terwijl iemand haar filmt met een mobieltje, suggereert dat haar dagen zijn geteld. Dat er een troonafzetting in gang is gezet.

Wat een spanning roept Tár met dat gegeven op, zodra je in de pas loopt met het beheerste tempo en geacclimatiseerd bent aan de vele verwijzingen naar de wereld van de klassieke muziek. Het is alweer zeventien jaar geleden dat de Amerikaanse cineast Todd Field van zich liet horen, met het geslaagde drama Little Children, maar Tár is een film van een andere orde geworden. Een meesterwerk, dat eerder een wereld is dan een verhaal, en dat minutieus de regels en afgronden van de macht verkent.

Aan het begin van Tár komt Field met wat normaal gesproken de aftiteling zou zijn geweest, en dan ook nog eens in omgekeerde volgorde: de namen van alle medewerkers verschijnen in beeld, eindigend bij Field. Zonder deze mensen, benadrukken de credits, was het voor zes Oscars genomineerde, speciaal voor Blanchett geschreven Tár een totaal andere film geweest.

Opvallend is bijvoorbeeld Marco Bittner Rossers productie-ontwerp: koele luxe interieurs die gaandeweg plaatsmaken voor duisternis en chaos. De lange takes en vorsende close-ups van cameraman Florian Hoffmeister geven je veel ruimte om over Tár te oordelen, terwijl editor Monika Willi, net als Hoffmeister genomineerd voor een Oscar, alle scènes laat ademen zonder dat de 158 minuten durende film aan kracht verliest.

Dit indrukwekkende ensemblewerk voelt ook als een waarschuwing aan Tár, die denkt dat ze zich ongestraft boven anderen kan plaatsen. Zie bijvoorbeeld de in één take gefilmde, almaar wrangere scène waarin ze een zich als pangender identificerende conservatoriumstudent van kleur afbrandt omdat hen geen muziek van misogyne, witte mannen als Bach wil uitvoeren. Een confrontatie die in het huidige tijdgewricht wel consequenties moet hebben. En dan zijn er nog de fantomen uit Társ verleden, en scènes die de film steeds dichter in de buurt van een droom of spookgeschiedenis brengen – al merk je dat wellicht pas als je Tár opnieuw kijkt. Wat er ook op haar afkomt, Tár lijkt zichzelf onschendbaar te wanen.

Daarin ligt de dubbele fascinatie van de film: de bravoure van Társ elegante tirannie en de schittering waarmee alles in elkaar dreigt te storten. Het is verrukkelijk om op te gaan in Társ stalen precisie, in de souplesse waarmee ze iedereen regisseert – ook zichzelf. Tár is in de eerste plaats de dirigent van haar eigen verschijning: let op haar gebaren, en hoe die samenvallen met de manier waarop ze van zangerig spreken op ferme dictie overschakelt. In de publiciteit rondom Tár worden vaak de piano- en dirigeerlessen aangehaald die Blanchett ter voorbereiding nam. Maar de virtuositeit én tragiek van haar spel, dat al bekroond werd met een Bafta en Golden Globe en ook zeker een Oscar verdient, zitten hem vooral in de finesses waarmee ze Tár boetseert. En waarmee ze soms het masker laat vallen.

Leuk om te weten: Hildur Guðnadóttirs soundtrack duikt enkel vermomd of indirect in de film op. Als de compositie die Tár probeert te voltooien in haar oude appartement, bijvoorbeeld. Tijdens de opnamen droeg Blanchett soms oortjes, zodat ze aan de hand van Guðnadóttirs muziek haar wandeltempo of Társ ‘innerlijke ritme’ kon bepalen. Filmmuziek die alleen de acteurs horen: precies het avontuurlijk teamwork dat van Tár zo’n ontzagwekkende tour de force maakt.