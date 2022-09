In het gewelddadige tienerdrama Beautiful Beings zie je IJsland zoals het zelden wordt vertoond ★★★★☆

Beautiful Beings

Je zou het imposante IJslandse coming-of-agedrama Beautiful Beings een on-IJslandse film kunnen noemen. Er is hier nauwelijks plaats voor de ongerepte natuur die in de rijke recente traditie van IJslandse cinema steevast een hoofdrol opeist. Folkloristische of mystieke elementen – vaak gerelateerd aan een dieper verbond tussen mens en dier – zijn zo goed als afwezig. Ze sijpelen hooguit fraai door de kieren van de film, alsof regisseur-scenarist Gudmundur Arnar Gudmundsson wil onderstrepen dat ze wel degelijk aanwezig zijn, maar dat de vier hoofdpersonages van Beautiful Beings geen oog hebben voor idylle of betovering.

Balli wordt binnen en buiten school zo verschrikkelijk gepest dat hij een verdwaasde schuchterheid heeft ontwikkeld, de blik standaard van alles en iedereen afgewend. Nadat zijn pestkoppen hem een gebroken neus hebben geslagen en hij een televisie-item is geworden in een uitzending over geweld onder jongeren in Reykjavik (‘weten we wel wat in ze omgaat?’), wordt hij op school benaderd door drie jongens die óók met klappen worden bedreigd. In eerste instantie lijken de drie vrij archetypisch: de grote Konni is de gewelddadige leider, Addi is de gevoelige zonderling, Siggi de meeloper. Maar ze groeien vlot uit tot volwaardige, complexe personages. Gudmundsson wisselt daarbij moeiteloos van perspectief. En hij durft het bovendien aan om zijn tienerensemble te laten zien als slachtoffers van hun omstandigheden én als opmerkelijk onsympathieke daders.

Beautiful Beings, eerder deze maand geselecteerd als de IJslandse Oscarinzending, is een verdere verkenning van het pad dat Gudmundsson insloeg met zijn schitterende, internationaal bekroonde debuut Heartstone (2016), waarin twee tienerjongens zich geen raad weten met de liefde die ze voor elkaar blijken te voelen. Ook zij zaten opgesloten in het eigen hoofd, met weinig oog voor de wereld om hen heen.

Ditmaal is het isolement waarin Gudmundssons tieners tegen wil en dank verkeren nog wat stappen benauwender en grimmiger. Balli, Konni, Addi en Siggi zijn kinderen zonder kader. Hun ouders zijn met zichzelf bezig, verslaafd, in de gevangenis of dood. Bij Balli thuis – het nieuwe jeugdhonk van het viertal – zijn alle deuren ingeslagen. Balli zelf mist een oog vanwege een luchtbuksincident uit zijn jeugd. Als ze er samen op uit trekken, belanden ze niet in zo’n IJslandse vallei maar op het dak van een fabriekspand, alleen bereikbaar via een lange roestige trap. Geweld zet de toon: Konni bestormt een willekeurig feestje om de boel kort en klein te slaan, onderling onderwerpen ze zich aan een wurgspelletje. Dit is IJsland zoals het zelden wordt vertoond.

Het fijnbesnaarde camerawerk van de Noor Sturla Brandth Grøvlen (na Heartstone bevestigde hij zijn talent met onder meer Shirley en Druk) verbeeldt deze wereld ondertussen met grote gevoeligheid en een scherp oog voor detail. Al die beelden bevatten hoop: achter alle verwaarlozing en bandeloosheid schuilt in Beautiful Beings een groot verlangen naar aandacht en intimiteit.