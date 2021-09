In het gelaagde proza van Mariken Heitman wordt zelfs een agrarisch apparaat iets mythisch ★★★★☆

‘Het besturen van een trekker is een daad van soevereiniteit.’ Zo luidt de openingszin van Wormmaan, de tweede roman van Mariken Heitman. Aan het woord is het personage Elke, dat ook in Heitmans goed ontvangen debuutroman Wateraap (2019) de hoofdrol had. Toen was ze een biologiestudent. Inmiddels is ze een ‘zaadveredelaar’, zoals dat heet: iemand die bestaande zaadrassen kruist zodat er nieuwe soorten kunnen ontstaan. Al zeven jaar werkt Elke aan de ultieme pompoen. Maar ze is ook een denker. Ze zoekt overal betekenis en samenhang in. Vanaf de eerste zin is het duidelijk: de hoofdpersoon wil ons met andere ogen naar de wereld laten kijken.

Net als in Wateraap worstelt Elke met haar identiteit. Ze is een vrouw, maar lijkt op een man, of in ieder geval: haar uiterlijk roept verwarring bij anderen op. Een ‘grijze kaste van onvrouwen’, daar rekent ze zichzelf toe. Als ze in het weekend bij de bakker staat, voelt ze in de drukke zaak de ogen op zich gericht. ‘Jongeman, wat mag het zijn?’, wordt haar met luide stem gevraagd. Ze verbetert de man niet, mompelt dat ze een half volkoren wil. ‘Bus of knip?’, knalt de bakker erachteraan en wijst dwingend naar de twee varianten broodvormen achter hem, alsof er altijd alleen maar twee keuzes zijn.

Erwten

Ironisch genoeg is dat ook precies wat Elke als zaadveredelaar doet: het opdringen van de gewenste vormen. Als ze vroeg in het boek tegenslag op haar werk krijgt, besluit ze het roer radicaal om te gooien. Ze neemt ontslag. Gewapend met een uniek erwtenras vertrekt ze naar een Waddeneiland. Deze erwt stond negenduizend jaar geleden in het oude Turkije aan de wieg van de landbouw, en daarmee aan de behoefte van de mens om zich te vestigen en regels te creëren over hoe een maatschappij eruit moet zien. Elke wil het erwtenras verwilderen, ‘duizenden jaren veredeling ongedaan maken’, niet alleen omdat ze daarmee de erwt zou kunnen redden, maar op een bepaalde manier ook zichzelf.

Het moge duidelijk zijn: Wormmaan is een gelaagde roman. Een ambitieuze, ook. Parallel aan de ecologische odyssee van Elke vertelt Heitman het verhaal van Ra, een eenling die negenduizend jaar geleden in het oude Turkije leefde. Net als Elke kan Ra maar moeizaam aansluiting vinden bij de samenleving. Ook zij wordt voor een man aangezien. Beide personages en plotlijnen lopen fluïde in elkaar over. Dat is een mooie literaire greep, zeker omdat deze ook nog eens aansluit bij Heitmans overkoepelende boodschap: mensen maken deel uit van een aloude structuur, zoals dat in de natuur ook het geval is. ‘Een boom is niet wat je ziet, een boom is juist ook zijn onzichtbare wortels die zich in de aarde vastgrijpen, daar ruimte innemen.’

Volstrekt origineel

Soms overspeelt Heitman haar hand. De in hoog tempo gebrachte verhalen kunnen uitputtend zijn in hun complexiteit (zeker de uitweidingen over het Indonesische eiland Flores zijn wat te veel van het goede). Maar vervelen doet Wormmaan nooit, omdat Heitman als auteur volstrekt origineel is. Niet alleen in haar associatieve denkvermogen, maar ook in haar proza, dat zich kenmerkt door een rijk vocabulaire. Zelfs een doodsaai agrarisch apparaat wordt in Heitmans universum iets mythisch waarover wij gedwongen worden na te denken: ‘De mestverspreider hoestte brokken, ertussen draaide de aftakas gierend rond en de beschermkap ratelde als een hondsdol beest.’

De spannendste passages zijn die waarin Elke in gesprek gaat met haar innerlijke demon, ‘de vrouw die ze nooit werd’. Deze fluistert haar regelmatig toe toch eens die leuke jurk aan te trekken. ‘Ze wil mij niet als denkend wezen. (…) Ze wil me buitenspel en klein.’ Wormmaan had best iets meer van dit soort scènes van zelfontleding mogen hebben, en iets minder intellectueel krachtvertoon. Met andere woorden: méér Heitman, graag.

Mariken Heitman: Wormmaan. Atlas Contact; 259 pagina’s; € 21,99.