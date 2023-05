In ‘Het geheugenspel’ worden logica en psychologie geofferd aan de plot ★★☆☆☆

Het geheugenspel

Het geheugenspel, een thriller over het onbetrouwbare geheugen, brengt teweeg dat de kijker gaandeweg de Nederlands-Belgische coproductie ook aan het eigen geheugen gaat twijfelen. Heb ik iets gemist? Heb ik nóg iets gemist?

‘Ik moet graven in mijn herinnering, de puzzel leggen’, prevelt Eva (Anna Drijver) tegen zichzelf, als het lichaam van haar jeugdvriendin Nathalie vijfentwintig jaar na de verdwijning wordt opgegraven op het landgoed van de familie Deridder. Architect Eva is ondertussen getrouwd – en ligt in een scheiding – met Nathalies broer Claude (Gert Winckelmans), een van de zoons van pater familias Alain Deridder (Vic De Wachter), een mediagenieke Vlaamse successchrijver aan wie de #MeToo-omwenteling is voorbijgegaan. Nadat ze wordt verhoord door de politie, graaft Eva dieper en dieper in de familiegeheimen van de Deridders. Wat is er nu écht gebeurd tijdens dat grote feest in de tuin van haar schoonfamilie, waar ook zij aanwezig was toen de 15-jarige Nathalie van de aardbodem verdween?

Over de auteur Bor Beekman is sinds 2008 filmredacteur van de Volkskrant. Hij schrijft recensies, interviews en langere verhalen over de filmwereld.

Het Vlaamse regie-echtpaar Lien Willaert en Jan Verheyen (hij van Alles moet weg en Dossier K.) bewerkte het literaire thrillerdebuut van Nikki French uit de jaren negentig tot script. Het zou in het voordeel van de vertelling moeten werken dat halverwege iederéén verdacht is, maar in de speelfilm Het geheugenspel leidt het uitspreiden van de verdenking vooral tot vervlakking. Logica en psychologie worden geofferd aan de plot, die vol kleine en grotere onwaarschijnlijkheden zit. Zozeer, dat het ingenieus bedoelde Cluedo-moment bij de barbecue (zo zat het!) onbedoeld komisch uitpakt, mede door de op cruciale momenten wat houterige dialoog.

Hoofdrolspeler Drijver, eerder sterk in de Belgisch-Nederlandse serie-samenwerking Undercover, lijkt hier soms uit te schieten in de emotionele scènes. Ook acteur Maarten Heijmans klinkt op momenten onvast, in zijn rol als de regressietherapeut die Eva door middel van hypnose helpt bij het ontgrendelen van haar ooit in ‘beschermingsstand’ geschoten geheugen. Al wringt het ook weer niet enorm in dit slag formulethriller, waarin het ongeloofwaardige en verdachte soms even samenvallen. Is die Eva wel écht zo emotioneel? Of heeft ook zij een verborgen agenda? Het geheugenspel werkt het best zolang die vragen onbeantwoord blijven.