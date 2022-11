In het fraaie ‘All That Breathes’ baant het leven zich koppig een weg door afval en smog ★★★★☆

All that breathes

Met bosjes vallen de zwarte wouwen uit de hemel boven Delhi. De zwaar vergiftigde lucht zuigt alle kracht uit de longen, botten en vleugels van de daar veel voorkomende roofvogels. Gelukkig zijn er broers Saud en Nadeem, twee jonge islamitische mannen die in een hoek van hun zeeppompjesbedrijf een vogelziekenhuis hebben geïmproviseerd. En gelukkig wijdde cineast Shaunak Sen met All That Breathes een buitengewoon fraaie documentaire aan hun reddingswerk.

Aan de grote hoeveelheid doodzieke wouwen kunnen Saud, Nadeem en hun jongere assistent Salik goed de apocalyptische toestand van de stad aflezen. Toch gaan de mannen te werk alsof iedere vogel – soms een uil of gier – de eerste is. Alsof ze met elk geholpen dier ook Delhi een beetje genezen.

Sen volgt Saud en Nadeem op de voet, van de behandeltafel tot de gehaktmolen voor het vogelvoer op het dak. Hij geeft ruimte aan de vriendelijk plagerige dynamiek tussen de twee, zodat voelbaar wordt hoe ze hun op liefdadigheid en hoop stuttende kliniek overeind houden. In de voice-over vertelt Nadeem kalm hoe menig diersoort zich in Delhi aan klimaatverandering en vervuiling heeft aangepast: de wouwen slikken sigarettenpeuken in om parasieten te bestrijden.

Dat het leven zich koppig een weg baant door de chaos van afval en smog, blijkt ook uit de cinematografie van All That Breathes, dat op het filmfestival van Cannes de documentaireprijs Oeil d’Or won. Cameraman Ben Bernhard (Gunda) heeft daadwerkelijk aandacht voor alles wat ademt: met lange takes en aandachtige close-ups vindt en zoekt hij niet alleen overal wouwen, maar ook ratten, honden, spinnen, koeien, hagedisjes en slakken, en een duizendpoot die door een regenplas kruipt waarin de reflectie van een passagiersvliegtuig verschijnt. Dat is geen mooifilmerij, maar een lyrische manier om het ecosysteem van Delhi bloot te leggen.

In de straten van de stad klinkt het rumoer van anti-islamitische protesten, die de wijk van Saud en Nadeem steeds dichter naderen. Een dreiging die door Sen alleen wordt aangestipt, maar dat volstaat om te snappen dat ook de leefwereld van de broers wordt bedreigd. Sen legt de parallellen tussen mens en dier er niet te dik bovenop, en reduceert de vogels niet tot symbool voor de mensen.

Onbetaalbaar is de scène waarin Saliks bril plots van zijn gezicht wordt gegrist door een langs scherende wouw. Ook op zo’n manier wordt er samengeleefd, in All That Breathes.