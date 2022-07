In het drinkwaterbassin bij de watertoren van Delft huist nu een kurkdroge kunstruimte

Tentoonstellingsruimte Radius in Delft, voor de renovatie. Het is een voormalig ondergronds bassin waar twee miljoen liter water werd opgeslagen. Beeld Amy van Leiden

Benedenwereld, zo luidt de titel van het jaarprogramma van Radius in Delft. Toepasselijk, want de nieuwe ruimte voor hedendaagse kunst bevindt zich ondergronds, in een voormalig drinkwaterbassin aan de voet van de oude watertoren in het Kalverbos. Nadat je in het pomphuis een kaartje hebt gekocht en de trap bent afgedaald, kom je in een donkere, cirkelvormige ruimte. Jarenlang lag hier ruim twee miljoen liter water opgeslagen. De sporen zijn nog te zien op de muren, daar liet het water golvende kalktekeningen achter. ‘We hebben ze bewust laten zitten’, zegt directeur Niekolaas Lekkerkerk (34). ‘Deze ruimte is van zichzelf zo bijzonder, we vonden het zonde om de muren wit te schilderen.’

Een kurkdroog waterbassin, een mooiere locatie is haast niet denkbaar voor Radius. Bijzonder aan deze nieuwe kunstplek is dat het programma zich volledig richt op ecologie en het klimaat. Het is een thema waar veel musea en kunstinstellingen zich mee bezighouden, erkent Lekkerkerk. ‘Maar vaak blijft het bij een kortstondige flirt. Er komt een tentoonstelling, daarna is het weer hup, door naar een volgend thema.’ Dat gaat Radius anders doen: ‘We kiezen voor een langdurige aanpak waarbij we klimaatproblematiek van veel verschillende hoeken belichten.’ Kunst, voegt hij toe, kan helpen om problemen invoelbaar te maken die groot of abstract zijn.

Natuurlijke geneeswijzen

Hoe dat eruitziet, werd duidelijk bij de openingstentoonstelling van Radius, Emotions Are Oceans. In de ronde, in verschillende ringen opgedeelde tentoonstellingsruimte wierpen dertien kunstenaars hun licht op het thema water, van droogte tot watervervuiling, tot het stijgen van de zeespiegel. De kunstwerken die je tegenkomt – vooral installaties en video’s – zijn sterk gericht op de zintuiglijke ervaring.

Geeft dit thema wel genoeg stof om jaar in jaar uit een tentoonstellingsprogramma mee te vullen? Eerder te veel, vindt Lekkerkerk. Voor dit eerste jaar staan er na Emotions are Oceans nog drie tentoonstellingen op de planning. Op 9 juli openen twee nieuwe tentoonstellingen rondom de thema’s energie en fossiele brandstof: een solo van de Nederlandse kunstenaar Vibeke Mascini en een groepstentoonstelling. In september volgt een solo van de Portugese kunstenaar en componist Diana Policarpo, waarin een hoofdrol is weggelegd voor paddenstoelen en eeuwenoude natuurlijke geneeswijzen.

Naast de tentoonstellingen liggen er plannen voor educatieprogramma’s en samenwerkingen, bijvoorbeeld met de TU Delft en met verschillende wetenschappers. ‘Maar kunst wordt hier niet ingezet als illustratie van de wetenschap’, benadrukt Lekkerkerk. ‘We willen juist laten zien dat kunstenaars op een eigen manier ook onderzoek doen.’

Veel donateuren

Voor het eerste jaar van Radius is een begroting opgesteld van 350 duizend euro. De helft daarvan moet komen uit een mix van kaartverkoop, crowdfunding, donaties en zaalverhuur, de andere helft uit aanvragen bij fondsen. In het colofon van de eerste tentoonstelling prijkt al een lange lijst van fondsen die hun steun hebben verleend, van de gemeente Delft tot het Mondriaan Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ook werd voor de opening 40 duizend euro opgehaald via crowdfundplatform Voordekunst. Verwacht wordt dat Radius zo’n tienduizend bezoekers per jaar zal trekken.

Het idee om op deze plek een nieuwe kunstruimte te beginnen, ontstond toen het projectontwikkelaarsbedrijf van Lekkerkerks familie eind vorig jaar de Delftse watertoren kocht, met daarbij het pomphuis met waterbassin. Lekkerkerk was toen nog directeur van A Tale of A Tub, een kunstruimte in een oud badhuis in Rotterdam. Ook daar had Lekkerkerk al een aantal tentoonstellingen over klimaat en ecologie gemaakt. ‘Toen mijn familie vroeg of ik in het ondergrondse bassin een kunstinstelling wilde beginnen, wist ik vrij snel dat die over dit thema zou moeten gaan.’ Voor Radius is een onafhankelijke stichting opgezet, die de ruimte huurt van het bedrijf.

Ook in de bedrijfsvoering van Radius is aandacht voor klimaatkwesties. Lekkerkerk: ‘Als kunstenaars voor een tentoonstelling uit het buitenland moeten komen, dan stimuleren we waar mogelijk het reizen per trein.’ Ook streeft de organisatie er naar om materiaal dat wordt gebruikt voor de vormgeving van tentoonstellingen, zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken. Harde doelen wat dit betreft zijn er echter niet. De ondergrondse locatie biedt wat duurzaamheid betreft een bijkomstig voordeel: de temperatuur is er stabiel, rond de 19 graden, een ideaal klimaat voor de meeste kunst.