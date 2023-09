In het bijzonder fraaie ‘Tótem’ is ieder moment gedrenkt in zowel het leven als in rouw en verlies ★★★★☆

‘Tótem’.

De taart staat in de oven, er moet nog van alles gebeuren en de eerste gasten kunnen elk moment arriveren – er zijn immers altijd mensen die te vroeg komen op een uitbundig verjaardagsfeest als dat uit het Mexicaanse drama Tótem. Tussendoor bespreken Nuria, Alejandra en Napo hoe het nu verder moet met hun jarige, doodzieke broer Tona, de woorden verhaspelend zodat de kinderen er niets van meekrijgen. ‘We moeten echt nadenken over che-mi-mo-thera-pi-pie.’ ‘We hebben er al zo vaak over gesproken. To-fo-na-fa wil het niet.’

Zou Tona’s 7-jarige dochter Sol (Naíma Sentíes), de heldin van Tótem, werkelijk niet begrijpen waar haar oom en tantes het over hebben? Je ziet haar aanvankelijk makkelijk over het hoofd, zoals cineast Lila Avilés de scène regisseert: de camera gericht op de volwassenen, Sol verdwijnend in de wirwar op de achtergrond, met de rug naar hen toe. Maar ze ís er wel, en als je haar eenmaal hebt gespot kun je denken dat ze alles hoort, alles snapt.

Over de auteur

Kevin Toma schrijft over film in alle soorten en maten, met een speciaal oog voor filmmuziek en een passie voor horror.

Daarin schuilt de rijkdom van Avilés’ tweede, bijzonder fraaie speelfilm. Zonder Sols gevoelens en gedachten expliciet te maken, nodigt Avilés je voortdurend uit om je te verplaatsen in haar wereld. Sols hardwerkende moeder Lucia (Iazua Larios) dropt haar aan het begin van de film in het huis van opa (Alberto Amador), waar haar vader Tona (Mateo Garcia) wordt verzorgd door thuisverpleegster Cruz (Teresa Sánchez). Een gezellige maar ook bedrukkende locatie is het, die door het vierkanten beeldformaat extra rommelig en onoverzichtelijk wordt. Alle personages doen hun ding. Kanker heeft hier zijn eigen geschiedenis.

De impressies en verhaallijntjes volgen elkaar levendig op in Tótem, alsof de film overal tegelijk wil zijn. Maar steeds keer je terug bij Sol, een meisje dat door debutant Naíma Sentíes wordt vertolkt met een indrukwekkende, ernstige dromerigheid. Terwijl ze alsmaar niet naar haar zeer verzwakte vader kan, brengt Avilés hen met de montage soms toch dicht bij elkaar – zij zittend in de ene ruimte, hij gevloerd in de andere.

Typerend zijn de treffend intieme scènes waarin Sol vergeefs schuilplekjes voor zichzelf probeert te creëren, misschien om alles te verwerken. Stiekem plant ze slakken op de antieke schilderijen in de gang – mogelijk een stille daad van protest, want waarom hangen daar niet meer de schilderijen die haar vader maakte?

Zo is ieder moment van Tótem gedrenkt in zowel het leven als in rouw en verlies, terwijl je, aangespoord door de titel, overal totems en talismans kunt ontdekken die het afscheid op afstand moeten houden. Zoals het hartverscheurend lieve optreden dat Sol en Lucia voor Tona verzorgen: het meisje klimt in een lange jas op mama’s schouders om samen met haar een regenboogpruik-dragende, met een toverstaf zwaaiende operazangeres te worden. Een tweekoppige beschermengel vormen ze zo eigenlijk.