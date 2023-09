In het ‘Beste zangers’-universum is een minuut niet gehuild een minuut niet geleefd

Na een zomer van relatieve tv-droogte, was het aanbod bij de start van het nieuwe tv-seizoen zaterdagavond ineens schier oneindig. Waarnaar zouden we moeten kijken? Frits Wester die met ontbloot bovenlijf over een tropisch strand rent in Expeditie Robinson? Slaan we nog even over. De langverwachte terugkeer van Linda de Mol in het 321ste seizoen van Ik hou van Holland? Kunnen we nog wel even zonder. Huub Stapel die langs de IJssel wandelt voor een bevlogen geschiedenisles? Interessant, maar geen sexy zaterdagavondmateriaal.

Nee, idealiter is de zaterdagavond toch vooral een grote, vrolijke, emotionele therapiesessie, en in dat opzicht kwam de kijker dit weekend geweldig aan zijn trekken, bijvoorbeeld in een nieuw seizoen van SBS-programma De alleskunner vips.

Bij de start van het vierde seizoen zagen we opnieuw een bonte verzameling van vergeten tv-fenomenen (‘Geile Geert’ uit Boer zoekt vrouw, choreograaf Marc Forno, Karin van Scheijndel uit realityserie De scheetjes) én volstrekt willekeurige namen als Sebastiaan Labrie, Valerie Zwikker en André Pronk (bekend van hits Laat je likkuh en Hee Kim, ik heb zo’n zin). In de eerste aflevering moesten de 65 ‘vips’ onder meer ‘XXL-volleyballen’, kortingsstickers verzamelen en bierviltjes stapelen.

Het is de ultieme vorm van groepstherapie voor de vergeten (of niet bestaande) BN’er, die de meest knullige opdrachten moet uitvoeren om weer twee minuten relevant te zijn. Ik kan er ademloos naar kijken.

XXL-volleybal in ‘De alleskunner vips’

Dat het begrip ‘BN’er’ altijd nóg breder getrokken kan worden, zagen we in DNA Singers (RTL), een vorm van familietherapie waarin panelleden Jeroen van Koningsbrugge en Jaap Reesema wekelijks moeten raden welke familieleden van bekende(re) artiesten langskomen om karaoke te zingen. Daarbij moet u denken aan – sorry voor de spoilers – de dochter van Tooske en Bastiaan Ragas, de broer van Nielson, de oom van Shary-An Nivillac of de volle nicht van Desray.

Dat kun je zien als volledig doorgeslagen nepotisme-tv (is het ook), maar voor de familieleden van de beroemdheden is die therapeutische ‘nepokaraoke’ wél eindelijk een kans om óók gezien te worden.

Toch waren het slechts opwarmertjes voor het echte therapeutische hoofdgerecht van de zaterdagavond: de start van een nieuw seizoen Beste zangers. Coen Verbraak zou jaloers zijn op de kijkjes in de ziel die we jaarlijks krijgen in deze kringsessie van bekende zangers, die elkaar in een Spaanse haciënda wekelijks toezingen én uithoren over de immer traumatische aanleiding van hun liedjes.

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen duurde het welgeteld twaalf minuten voordat de eerste traan over de wangen van hoofdgast Douwe Bob biggelde. In het Beste zangers-universum is een minuut niet gehuild een minuut niet geleefd, en dat werkt zelfs voor de meest cynische kijker aanstekelijk.

Zo werd de tv-zaterdagavond één grote therapiesessie, waarvan wij allemaal getuige mochten zijn. En dan te bedenken dat we een ontblote Frits Wester nog tegoed hadden.