In het behaaglijke Passávamos van Joost Kleppe geeft het Nederlands Kamerkoor een demonstratie van zuiverheid

Het Nederlands Kamerkoor woensdag in Leeuwarden. Beeld Foppe Schut

Hoe vaak je het ook hoort, aan de dissonanten van Moro, lasso van Carlo Gesualdo (1566-1613), prins van Venosa, vrijetijdscomponist en moordenaar van zijn eerste vrouw en haar minnaar, wen je niet. Zangers van het Nederlands Kamerkoor zingen het madrigaal woensdagavond staand onder het orgel van de Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Het is een doodswens uitgedrukt in bijtende samenklanken, ware het niet dat in die renaissancepoëzie altijd een dubbele bodem zit.

Ook voor ervaren zangers schreef Gesualdo geen eenvoudige muziek, blijkt in zijn Languisce al fin. Op wie stem je af? Aarzel je voordat je inzet, en de noot komt er net niet lekker uit, dan denkt de argeloze luisteraar dat de zanger een fout maakt. En als je dan een fout maakt, kun je die maar beter in de volledige overtuiging maken. In de motetten van Palestrina en Lassus komen de zangers beter uit de verf. In het behaaglijke Passávamos van Joost Kleppe geeft het koor een demonstratie van zuiverheid in zingbaar Neder-Portugees.

In de tweede helft staat muziek centraal gebaseerd op teksten uit het Hooglied. Voor het koor is het twaalfstemmige Le Cantique des cantiques van Jean-Yves Daniel-Lesur (1908-2002) een lijfstuk. Het is een intrigerende brok Frankrijk-in-de-jaren-vijftig, sterk verankerd in de kerkmuzikale traditie. Met de neoklassieke beweging had Daniel-Lesur niet veel op, toch hoor je in zijn akkoordgebruik best wat verwantschap met Poulenc. Dirigent Peter Dijkstra, die voor een verrassende terugkeer staat naar het Chor des Bayerischen Rundfunks waar hij 11 jaar leiding aan gaf, geeft het stuk veel energie mee, en maakt er een zinderende, dynamische en sensuele vertelling van. Dit zul je niet snel beter horen.