In het begin van ‘A Man Called Otto’ weet Tom Hanks als norse weduwnaar niet zo te boeien ★★★☆☆

A Man Called Otto

Wat hebben The Guilty (2018), Let the Right One In (2008) en After the Wedding (2006) gemeen? Het zijn hoogtepunten uit de Scandinavische cinema waar Hollywoodmakers binnen enkele jaren na hun release op zijn gesprongen. Hoewel een remake soms verrassend goed kan uitpakken, slaagden Amerikaanse regisseurs er niet geheel in om de beklemmende of roerende sfeer in deze films na te bootsen.

Dit gaat deels op voor de remake van de tragikomische film A Man Called Ove (2015). Het origineel is gebaseerd op de gelijknamige roman van de Zweedse schrijver Fredrik Backman. De film kreeg een Oscarnominatie in de categorie ‘Beste buitenlandse film’ en werd door critici bejubeld vanwege de knappe balans tussen de innerlijke conflicten van een norse weduwnaar die een einde aan zijn leven wil maken, en een flinke dosis humor. De meest sprankelende personages in de Zweedse variant zijn de nieuwe Syrische overburen van Ove, die hem bezighouden met hun besognes.

In A man called Otto is het een jong Mexicaans gezin dat de rouwende Otto (gespeeld door de doorgewinterde Tom Hanks) nieuwe perspectieven op het leven biedt. Aan het begin van de film lijkt Hanks slecht gecast: zijn narrige, bemoeizuchtige personage dat iedereen voor ‘idioot’ uitmaakt is in eerste instantie geloofwaardig noch intrigerend. Wanneer Marisol (Mariana Treviño), haar man en hun jonge dochters hun entree maken, wordt het spel van Hanks automatisch interessanter.

Los van de chemie tussen Hanks en de weergaloze Treviño, die iedere scene naar haar hand weet te zetten, ontluikt er langzaam een ondeugender en invoelender karakter waarmee Hanks wél weet te boeien. Met de nadruk op langzaam: scènes die te lang duren (meestal met een zwerfkat) en zo het tempo uit de film halen, zijn niet op twee handen te tellen.

Emoties liggen in deze remake van regisseur Marc Forster (Quantum of Solace, Finding Neverland) meer aan de oppervlakte dan in het origineel. De flashbacks naar de jongere, pasgetrouwde Otto (die wordt gespeeld door zoon Truman Hanks) en Otto’s gestuntel met de buren van wie hij stiekem veel houdt, zijn vaak ofwel geslaagd of ronduit sentimenteel.

Forster leunt veel op zijn charismatische cast, hoewel hij wel wat selectiever had mogen zijn met de ‘grappige’ bijrollen. Het zijn vooral Hanks’ en Treviño’s warme momenten die A Man Called Otto overeind houden.