In het altaarstuk verschijnen de hoofden van de koorzangers. Dit beeld maakt deze Tosca ★★★☆☆

De Te Deum-scène aan het slot van de eerste akte van ‘Tosca’: de koorleden steken hun hoofd uit het altaarstuk. Rufus Didwiszus tekende voor het decor. Beeld Marco Borggreve

Regisseurs en ontwerpers die een nieuwe productie van Puccini’s Tosca in elkaar zetten, kunnen zich lekker uitleven. Een kerk, een palazzo, de Engelenburcht in Rome: de decors zijn vaak weelderig. Zo niet in de nieuwe productie van Barrie Kosky voor De Nationale Opera. De regisseur ziet Tosca, niet onterecht, als een gitzwart verhaal en liet zich inspireren door de duistere film noir.

Dat vertaalt zich om te beginnen in een groot zwart vlak als achtergrond. Iets te eenvoudig misschien, maar we weten: dit is een productie van Kosky, die altijd met iets verrassend komt en met kleine, maar veelbetekenende ingrepen kan ontroeren. We wachten af.

Vrijdag kondigde hij het al aan, in de Volkskrant: Tosca moest worden ontdaan van ‘vreselijke tradities’. Voor de doorgaans woeste entree van Floria Tosca vonden Kosky en dirigent Lorenzo Viotti geen aanleiding. En er moest maar eens wat minder versneld en vertraagd worden, omdat het meeste daarvan volgens Kosky niet in de partituur staat. Toch barst de partituur van zulke aanwijzingen. En bij de première, dinsdagavond, krijg je het idee dat het artistieke team zo bezig is geweest met het afstoffen dat er wat schaafwonden zijn ontstaan.

De tegenstrijdige aanduiding van Puccini aan het begin, ‘vivacissimo con violenza’ (zeer snel en levendig met geweld), vertaalt zich in stevig spel van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Maar vervolgens kiest Viotti vooral voor tempi die net iets aan de kalme kant liggen. Zijn grote kracht in muzikaal opzicht (als Instagram-god is Viotti een feest voor de marketingafdeling) is dat hij het orkest heel schoon, gretig en breed kan laten klinken (mooie fluiten!). Maar de muziek zou baat hebben bij iets meer ritmische bijsturing.

Ritmische figuren zijn vaak iets te weinig geprononceerd en tam (neem de openingsmuziek van de derde akte). Aan Puccini’s wens om veelvuldig staccato (losgehakt) te spelen, heeft Viotti geen boodschap: de triolen zijn niet echt puntig. Het resulteert in een romige, gebonden klank die eerder Frans dan Italiaans aandoet.

Tosca (Malin Byström) heeft een mes in haar belager Scarpia (Gevorg Hakobyan) gestoken. Beeld Marco Borggreve

Hoe transparant Puccini ook schrijft, in de eerste akte zijn de zangers vaak net niet goed hoorbaar en vraag je je af of Viotti wel genoeg ruimte voor hen maakt. Zeker Joshua Guerrero, als Cavaradossi, heeft niet het allerstevigste stemgeluid. Het probleem zit deels in het decor: de verre achterwand is akoestisch niet ideaal. Met de ingreep aan het eind van de eerste akte, de Te Deum-scène, is dat probleem verholpen.

Na de visuele onthouding zien we de slechterik Scarpia, de uitstekende Gevorg Hakobyan, uitgelicht door twee diagonaal schijnende spots. Achter hem een altaarstuk, waarin de koppen van de engelen bewegen: het zijn de hoofden van de koorzangers, een slim tableau vivant. Langzaam wordt het altaarstuk naar voren gereden en zwelt de koorzang aan. Dit beeld vergeten we niet, het maakt deze Tosca.

Malin Byström (we kennen haar nog uit Richard Strauss’ Salome bij De Nationale Opera) is met haar felle zang atypisch voor een Tosca, zeker voor wie maar niet loskomt van Maria Callas. Ze weet het niet helemaal geloofwaardig te maken dat zij zo gek is op Cavaradossi, maar maakt vocaal zeker in de slotakte indruk. In de aria Vissi d’arte lijkt ze zich plotseling bewust van haar beroemde voorgangers, een interessante stijlbreuk.

Viotti houdt het orkest hier mooi klein. Dat doet hij ook in die andere geliefde aria, E lucevan le stelle. Wat hier heel sterk is, is dat de klarinet de uitputting weerspiegelt van de gemartelde Cavaradossi, die op zijn executie wacht. Hier is de muziek niet meer de dienaar van het drama, maar volwaardig onderdeel.

Het is een Tosca vol duisternis geworden, niet per se een betere. Maar die Te Deum-scène: wauw.