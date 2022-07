In het aangrijpende La ruche vormen moeder en dochters een microcosmos die op barsten staat ★★★★☆

La Ruche

Stiekem staat Alice (Ludivine Sagnier) aan het schoolplein te roepen naar haar jongste dochter: of Lou zin heeft met haar een ijsje te gaan eten. Wat een maffe, grappige moeder, kun je dan nog denken, aan het begin van het Belgische drama La ruche. Maar Lou (het knappe acteerdebuut van Sagniers eigen dochter Bonnie Duvauchelle) weigert mee te gaan. ‘Ik heb wiskunde.’

Teleurgesteld druipt Alice af. Op straat laat cineast Christophe Hermans haar tot stilstand komen – sigaret in de hand, starend in het niets, de geluiden van het zomerse verkeer steeds meer gedempt. Heel even, genoeg om het de hele speelduur tastbaar te houden, deelt de film in haar diepe eenzaamheid.

Dochter Lou heeft dit ongetwijfeld allemaal vaker meegemaakt. En haar oudste zusje Marion zal geregeld een volkomen uitgeputte moeder in bad en bed hebben gestopt, zoals de middelste dochter, Claire (Mara Taquin), al heel wat woede-uitbarstingen over zich heen zal hebben gekregen. Alle drie weten ze precies hoe onberekenbaar hun moeder Alice is, die een bipolaire stoornis heeft. Subtiel maken Hermans en coscenarist Noëmie Nicolas duidelijk dat de meisjes volledig op mama’s ziekte zijn ingespeeld, zeker sinds hun vader (Tom Vermeir) het veld heeft geruimd. Marion (een glansrol van Sophie Breyer) lijkt soms zelf de moeder van het stel. Maar dat wil allemaal niet zeggen dat de situatie nog lang vol te houden valt, daar in dat grote, knusse, lichte en toch verstikkende Luikse appartement.

La ruche (‘De bijenkorf’) doet zijn titel absoluut eer aan. Een rusteloze microkosmos waarin allerlei tegengestelde krachten explosief op elkaar botsen, zo voelt de gezinssituatie die Hermans in zijn eerste lange speelfilm creëert. Liefde, zorg en nabijheid te over – steeds weer filmt cameraman Colin Lévêque de vrouwen als een kluwen lichamen, slapend, dansend, stoeiend, elkaar omhelzend – maar het is een intimiteit die op barsten staat.

De fenomenale cast, voortreffelijk geregisseerd door Hermans, laat de personages voortdurend op het snijvlak tussen harmonie en conflict balanceren. Vooral Marion en Claire snakken naar een vrijer leven dat niet meer volledig door Alice wordt beheerst. De rebelse Claire neemt graag jongens mee naar huis, Marion staat op het punt voor lange tijd naar Brazilië te vertrekken. En dan komt Alice opeens met het plan om de flat te verkopen en met zijn allen naar Chili te verhuizen.

Hartverscheurende scènes levert dat besluit op. Ondertussen verwijlt La ruche nu eens bij Marion, dan weer bij Lou of Claire: buitengewoon elegante perspectiefwisselingen waarmee Hermans en Nicolas ieder vrouwelijk personage een eigen gevoelsleven weten te geven. Hun bewerking van Arthur Loustalots gelijknamige roman kent dan ook geen schuldigen, enkel slachtoffers, wat de film des te aangrijpender maakt. Terwijl de woning steeds kaler en leger wordt, het gezin alsmaar fragieler, zou je iedereen en alles eigenhandig bij elkaar willen houden.