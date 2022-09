In Hermitage Amsterdam passeren dramatische liefdesverhalen van de afgelopen eeuwen de revue ★★★★☆

Laurence Olivier en Vivien Leigh door een onbekende fotograaf, 1937 (links). Anna Maria Jenkins en Thomas Jenkins door Angelica Kauffmann, 1790. Beeld National Portrait Gallery London

Op 19 mei 2018 maakte fotograaf Alexi Lubomorski een feestelijk groepsportret dat als titel kreeg: ‘Meghan, Duchess of Sussex and Prince Harry, Duke of Sussex and Family’. De gelegenheid was het huwelijk van de prins met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. De blik wordt dezer dagen vooral getrokken door de zittende grootouders van Harry: Philip en Elizabeth. Charles en stiefmoeder Camilla staan naast Harry. De moeder van Meghan staat naast haar dochter. Lubomirski was ook de fotograaf van wat het officiële verlovingsportret werd genoemd, een intieme omhelzing van het stel, een half jaar eerder, waarbij de ring om de vinger van Meghan de echte aandachtstrekker is. De liefde van het stel heeft inmiddels wat stormen doorstaan, maar deze specifieke familie, de Windsors, bleek, als vaker, niet tegen deze verbintenis bestand. Het familieportret doet nu aan als een horrorscène uit de Get Out-school. Zwarte familie komt in het witste aller bolwerken terecht; niets dan pijn en verdriet kan het resultaat zijn.

De twee foto's van hoffotograaf Lubomirski zijn onderdeel van de collectie van de National Portrait Gallery in Londen en maken deel uit van de interessante rondreizende tentoonstelling Love Stories, die na een aantal Amerikaanse musea nu in de Hermitage Amsterdam (zie kader) is beland. Voor deze expositie werkte Hermitage ook samen met de Dutch National Portrait Gallery, zodat er ook een flink aantal Nederlandse werken te zien is. Bij een dergelijke thematische opzet zijn soms de anekdotes en de levensverhalen van de geportretteerden meeslepender dan de werken (schilderijen, fotografie en een enkel videowerk) zelf, maar neem er vooral de tijd voor, want hier passeren een aantal van de dramatische liefdesverhalen van de afgelopen eeuwen de revue.

De term liefde is hier de verzamelterm waaronder niet alleen de grote romantische liefde valt, maar ook de obsessie met de muze of de gedoemde, dan wel verboden liefde (met bijvoorbeeld het beroemde portret van Oscar Wilde en Lord Alfred Douglas). Het thema verbindt tijdperken van de 17de eeuw tot nu en kunstenaars en fotografen zo uiteenlopend als Anthony van Dyck (1599-1641), Lee Miller (1907) en David Hockney (1937). Met als een van de hoogtepunten Anna Maria Jenkins en Thomas Jenkins van Angelica Kauffmann uit 1790, waar de rijke bankier Thomas zijn nichtje Anna Maria in een pastoraal landschap voorstelt aan de society, bij wijze van voorzet van haar gewenste huwelijk.

Een van de intrigerendste verhalen betreft de twee portretten van de jonge actrice Ellen Terry (uit 1864) en haar dertig jaar oudere echtgenoot, de schilder George Frederic Watts (1860), die haar meende te moeten redden van de zondeval die het theater was, door haar op haar 16de te huwen. Dat portret van de jonge Ellen Terry in haar trouwjurk, door haar nieuwe echtgenoot, is niet minder dan huiveringwekkend, alsof ze in verf gevangen wordt gehouden. Het leven als professionele muze was onverdraaglijk voor de jonge vrouw en ze verliet al snel haar echtgenoot en keerde terug naar het theater, waar ze een schitterende carrière had. Het sombere zelfportret van Watts hangt nu naast zijn portret van de ontsnapte muze.

Speciale aandacht voor een van de eigenaardigste werken van de expositie, een heel andere vorm van muze-schap, of obsessie, zo u wilt: in 2004 maakte filmregisseur en videokunstenaar Sam Taylor-Johnson de film David. David Beckham, toen een van de meest bewonderde mensen in de sportwereld en ver daarbuiten, wordt een uur lang slapend gefilmd in zijn hotelkamer in Madrid na een training bij Real Madrid. Gaat dit over de bewondering van Sam (een vrouw overigens) voor David, over de ijdele bewondering van David voor David, die instemde met dit kunstproject, of gaat het over het publiek dat nu – bij wijze van spreken – ongemerkt tegen deze schone slaper kan aanschuiven? Zoek als contrast even het ontroerende portret van de jonge Johan Cruijff en zijn vrouw Danny op, door een ‘onbekende fotograaf’ vastgelegd in hun slaapkamer in 1968. Een Cruijff-kenner ter redactie loste het raadsel van die zogenaamde onbekende fotograaf trouwens snel op. De foto werd gemaakt door de Duitse fotograaf Metelmann voor het blad Kicker. Let ook op de vieze sokken van Cruijff en voel de liefde stromen.

Love Stories - Kunst, passie & tragedie Beeldende kunst ★★★★☆ Hermitage Amsterdam, t/m 8/1.