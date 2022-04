In haar poëzie brengt Astrid Lampe alle wereldproblemen samen ★★★☆☆

Astrid Lampe Beeld Koos Breukel

Aan het begin van Astrid Lampes Tulpenwodka duikt de welbekende kanarie in de kolenmijn op. ‘verkast verkist opgekrast/ verkast verkist opgekrast’, lezen we over het arme vogeltje dat direct na z’n opkomst voorgoed verdwijnt. Er is dus niets, niemand meer om ons voor naderend onheil te waarschuwen. Niemand, buiten de dichter wellicht.

Als het heden één grote waanzin is, dan komt de poëzie van Astrid Lampe op het juiste moment. Zelf heeft de dichter zich die vraag in ieder geval gesteld in haar nieuwe bundel: ‘hoe verhoudt mijn poëzie zich tot de chaos in de wereld’, schrijft ze, en geeft onmiddellijk het verwarrende antwoord: ‘het christendom’. En direct daarna: ‘pimpampetten met de president’. Het is een bundel waarin alle uitdagingen van deze tijd – bijvoorbeeld de coronapandemie, de klimaatcrisis, identiteitspolitiek, digitalisering – tot een groot kluwen zijn gestrikt. Er zijn mensen die proberen ieder probleem af te bakenen en er zijn personen die alles met alles verbinden. Lampe lijkt een dichter van dat tweede slag te zijn; ‘zo verknoopt zijn onze netwerken’, schrijft ze niet voor niets.

De actualiteit op de hielen

Schrikbarend actueel is ze, wanneer ze dicht: ‘god verkast mee met de compound/ en blijft maar troost door de russische pijplijnen pompen// wie bewaakt de olie nu de oorlog aan de oplader hangt/ het stroopsoldaatje zwaait af als suikerspin’. Toen ze deze regels noteerde, was de oorlog in Oekraïne nog ver. De discussie over ingebruikname van de Nord Stream 2-pijplijn liep weliswaar al langer, maar was nog niet zo spannend als die thans is. En de olieprijs zat weliswaar in de lift, maar was nog niet op het punt waar die zich thans bevindt.

Lampe zit de actualiteit dus op de hielen. Minder interessant zijn alle verwijzingen naar de pandemie en de lockdowns: ‘tijdens de lockdown vlucht ik met een snorkel/ de straat op waar het helikoptergeld regent’. Ik moet erom grinniken, maar toch een beetje ingetogen, te zeer vermoeid waarschijnlijk, van weer een dag schermvergaderen. Het opmerkelijke aan deze poëzie is dat ze banale ervaringen, vervelende clichés uit het publieke debat weet te vermengen met rake observaties.

De man met de rode stropdas

Wanneer alle wereldproblemen met elkaar verbonden worden, is het slechts een kwestie van tijd tot ook de namen van wereldleiders opduiken. De afgelopen jaren was dat in de Nederlandse poëzie vaak – te vaak – Donald Trump. Ook bij Lampe geeft hij acte de présence, althans in de vorm van de naar hemzelf vernoemde toren en de naar hem vernoemde politieke stroming. Wat is dat toch met Nederlandse dichters dat ze zo graag met de 45ste president van de Verenigde Staten schermen en niet met, om maar iemand te noemen die voor Russische pijplijnen en ons dagelijks leven van veel groter belang was, Angela Merkel? In haar persoon, in alles wat zij zegt schuilt meer poëzie dan in de man met de rode stropdas.

De poëzie in Tulpenwodka is wild, hilarisch, driftig, verwarrend, ironisch, vervelend, opbeurend en soms, heel soms vraag je je af of het nog wel poëzie is. Of beter: je begint je af te vragen of dit wel de wereld is waarin je wilt leven, of waarvan je wilt denken dat je erin leeft. Er komt geheid een moment tijdens het lezen van deze bundel dat je begint te snakken naar een stevige borrel, een glaasje tulpenwodka. Want die bestaat echt: voor een luttele 295 euro heb je al een mooie fles, kraakhelder en wel van oer-Nederlandse tulpenbollen.

Astrid Lampe: Tulpenwodka. Querido; 80 pagina’s; € 16,99.