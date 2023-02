In haar indrukwekkende drama over verkrachting biedt regisseur Sarah Polley ook een sprankje hoop ★★★★☆

‘Women Talking’.

In een gemeenschap van mennonieten, christenen die net als de amish een teruggetrokken en eenvoudig bestaan leiden, werden jarenlang talloze meisjes en vrouwen versuft en met bloed tussen hun benen wakker. Uit schaamte hielden hun families het lange tijd stil, omdat ze dachten dat de duivel erachter zat. Totdat er een man op heterdaad werd betrapt en men ontdekte dat slachtoffers tijdens hun slaap waren bedwelmd en verkracht.

Het boek Women Talking (2018) van de Canadese schrijver Miriam Toews is geïnspireerd op deze afgrijselijke gebeurtenissen, die tussen 2005 en 2009 plaatsvonden in een mennonietenkolonie in Bolivia. De Canadese regisseur Sarah Polley doet vervolgens wat de titel van het boek belooft. In haar indrukwekkende verfilming, die onder meer een Oscarnominatie heeft gekregen voor beste film, zien we grotendeels acht religieuze, analfabete vrouwen in een hooischuur discussiëren over wat hun volgende stap wordt. Willen ze in hun kolonie blijven of gaan ze weg? Kiezen ze voor zekerheid of veiligheid?

Polley heeft een boel ingrediënten die haar film tot een succes maken. Om te beginnen is er de ijzersterke cast: de weergaloze Britse actrice Claire Foy, die we vooral kennen als Queen Elizabeth uit The Crown, speelt de onverschrokken moeder Salome, wier 4-jarige dochter is misbruikt. Tijdens het socratische gesprek in de hooischuur, waar de vrouwen het praktiseren van vergiffenis en pacifisme bespreken, zien we onder meer een flashback waarin Salome een mogelijke dader aanvalt. Later loopt ze met haar dochtertje op haar rug door uitgestrekte velden naar een mobiele polikliniek, om antibiotica te regelen voor haar kind.

Andere rollen zijn weggelegd voor de Ierse actrice Jessie Buckley, die overtuigend een cynische moeder met een gebroken hart neerzet, en de Amerikaanse Rooney Mara, die een liefdevolle vrouw speelt die zwanger is geraakt door een verkrachting. De tragiek van ieder individu wordt nog eens versterkt door de grijstinten die in het beeld overheersen. Iets wat het helderrode bloed, dat nu en dan opduikt door de herinneringen van de vrouwen, des te schokkender maakt.

De notulen van hun discussies worden genoteerd door de geleerde August, gespeeld door de sympathieke Britse acteur Ben Whishaw. In het boek is hij de verteller, regisseur Polley koos ervoor om het tienermeisje Autje als voice-over te gebruiken. En dat werkt: door Autjes ogen aanschouwen we niet alleen de dilemma’s waar veel vrouwen mee te maken krijgen. Ze biedt als voice-over, die tegen het ongeboren kind van actrice Rooney Mara praat, ook een sprankje hoop.