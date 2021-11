In Groot-Brittannië is de individuele kunstenaar afgeschaft

Werk van collectief Gentle/Radical, opgericht in 2017 in de Riverside-buurt in Cardiff. Beeld David Levene

In Groot-Brittannië strijden vijf maatschappelijk geëngageerde kunstcollectieven om de belangrijkste kunstprijs van het land, de Turner Prize. Op 1 december wordt de prijs uitgereikt. Dit keer dus niet aan een schilder of een beeldhouwer, maar bijvoorbeeld aan een atelier voor ‘neurodiverse kunstenaars’ of een kunstenaarsgroep die een rave organiseerde voor zwarte lhbti-personen.

Deze opvallende shortlist van kunstenaarsgroepen heeft alles te maken met de editie van 2019, waarin de genomineerden een radicale keuze maakten. Zij hadden bij wijze van statement een gelegenheidscollectief opgericht: ‘vóór gemeenschappelijkheid, veelvormigheid en solidariteit’. Ze stelden vervolgens aan de jury voor om als groep de prijs in ontvangst te nemen en die ging akkoord.

Was dat een mooi politiek gebaar of een ontluisterende devaluatie van de Turner Prize? Britse media werden het er niet over eens. Het statement van de winnaars van 2019 is bij de jury in ieder geval luid en duidelijk aangekomen. Vorig jaar ging de prijsuitreiking niet door, nu staan er alleen maar collectieven op de shortlist, mede doordat vanwege de pandemie afgelopen jaar amper tentoonstellingen konden worden beoordeeld. Het winnende collectief krijgt woensdag 25 duizend pond (30 duizend euro), de verliezende groepen 10 duizend pond (12 duizend euro).

Het is niet de eerste keer dat een collectief meedingt naar de prijs: in 2015 won een collectief, in 2018 was er een genomineerd. Dat is geen Britse trend, want internationaal zijn kunstcollectieven steeds vaker op tentoonstellingen vertegenwoordigd. Volgend jaar wordt de grote vijfjaarlijkse tentoonstelling Documenta in Kassel ook door een groep kunstenaars en curatoren samengesteld. Wat echter zeer zeldzaam is: een groepstentoonstelling van kunstcollectieven. Wat levert dat op?

Traditioneel is de Turner Prize-tentoonstelling spraakmakend. De jury heeft een voorkeur voor kunst die zo vooruitstrevend is dat het publiek er regelmatig van schrikt: is dít kunst? De meeste Turner Prize-schandalen vonden eind vorige eeuw plaats. Denk aan een schilderij met olifantenpoep (Chris Ofili), een haai op sterk water (Damien Hirst) of een onopgemaakt bed (Tracey Emin).

De huidige tentoonstelling in The Herbert Art Gallery & Museum in Coventry stelt teleur. Deze groepen zullen vast goed werk verrichten, maar worstelen vooral zichtbaar met de vraag: hoe laten we dat zien? Daardoor belandt de museumbezoeker in sommige gevallen in een informatie- en documentatiecentrum over de groep.

Het verst hierin doorgeschoten is de groep Gentle/Radical uit Cardiff, die deels bestaat uit buurtwerkers en een video toont waarin leden brieven voorlezen die ze aan elkaar hebben geschreven. Het is ironisch dat een groep die er prat op gaat zo maatschappelijk betrokken te zijn (en dat geloof ik heus als ik op hun website kijkt) zich presenteert in zo’n navelstaarderige installatie.

Array Collective uit Belfast heeft het slimmer aangepakt. Zij tonen filmopnames van hun extravagante en creatieve protesten in Noord-Ierland, maar dan wel in een spectaculaire, zaalvullende installatie die een illegale pub voorstelt. Ook Black Obsidian Sound System uit Londen, een groep die volgens de zaaltekst strijdt tegen onderdrukking en discriminatie, heeft een ruimtevullende installatie gemaakt. In een soort lege dansclub, donker op wat neonlichten na, hangen posters met ‘The only good system is a sound system’.

De bijdrage van Project Art Works uit Hastings is een verademing. Zij zijn de organisatie die ateliers en kunstenaarsverblijven organiseert voor kunstenaars met een afwijkend brein (vooral autisme zo lijkt het). Hier zijn felgekleurde, vrolijk makende schilderijen te zien en een ontroerende film waarin scènes uit de ateliers zijn gecombineerd met een reis in de Schotse ‘wildernis’. Project Art Works is trouwens ook al uitgenodigd voor de Documenta in Kassel.

Het laatste collectief, Cooking Sections uit Londen, eigenlijk een duo, probeert ook visueel te overdonderen. In een verduisterde zaal worden filmbeelden van zalmkwekerijen op de grond geprojecteerd. Daarbij wordt een minicollege gegeven over hoe slecht zulke kwekerijen zijn, bijvoorbeeld door het gebruik van antibiotica. Wisten we al, maar de betoverende beelden van de kwekerijen houden de aandacht toch even vast.

Opnieuw dringt de vraag zich op: is dít kunst? Of eigenlijk: is dit als kunst bedoeld? Deze collectieven houden zich niet aan de gangbare wetten van kunstproductie. Het gaat niet om het eindproduct, als dat er al is, het gaat om het proces. En daardoor trekt het publiek helaas aan het kortste eind. Als je bijvoorbeeld de artistiek angehauchte buurtwerkers van Gentle/Radical niet zelf aan je deur hebt gehad, wat heb je dan aan een saaie film daarover? Niks natuurlijk. Een moeilijkere vraag is: hoe moet deze prijs verder nu het individuele kunstenaarschap is afgeschaft?