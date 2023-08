In Goedleven vind je iets waarnaar je eigenlijk niet zocht

Op Google Maps fantaseerde Gidi Heesakkers al vaker over Goedleven, een buurtschap in Zeeuws-Vlaanderen, en hoe goed het leven daar al dan niet is. De komende tijd bericht ze over het gehucht.

Het eerste huis in Goedleven, een paar meter na de Belgische grens, staat te koop. Op Funda las ik de tekstborden waarmee de huidige eigenaren de veranda hebben versierd. Love is like an ocean, waiting to be explored, waiting to be discovered.

Wacht een oceaan ergens op? Zit de man, die ik iets verderop met een koptelefoon op achter het raam ontwaar, op mij te wachten? Zeker niet, maar hij doet de deur open en ik mag binnenkomen.

Op Google Maps ontdekte ik hem op het bankje tegen de zijkant van dit huis, naast een vrouw. Zij is ook thuis. Piet en Benedikte maken lekkere koffie en een grapje dat leuk blijft: ‘Wij zijn expats.’

Ze woonden in de drukke binnenstad van Brugge, vijfendertig autominuten verderop, en trokken dikwijls naar deze omgeving, om de koppen te legen. Het was ‘putteke winter’ en het waaide hard toen ze bij Goedleven 11 stopten om de kleine letters te lezen op een papiertje bij de voordeur. Ze waren niet op zoek, maar een dag later kochten ze dit charmante huis, in een impuls.

Er moest veel aan gedaan worden. Er moet nog steeds veel aan gedaan worden, maar sinds ze hier wonen hebben ze weinig haast, en minder last van de volgens hen zo Vlaamse overtuiging dat altijd alles perfect in orde moet zijn – of lijken.

Het is hun tiende zomer in Goedleven. Zij rijdt nog elke dag naar de stad voor haar werk, in het onderwijs. ‘Elke dag voel ik meer weerstand.’ Piet is intussen gepensioneerd. Benedikte: ‘Hij nam in Brugge al jaren slaappillen. Binnen een week na de verhuizing had hij die niet meer nodig.’ Piet: ‘Het is een ander leven. Een beter leven.’ Benedikte: ‘Ik wist eigenlijk niet dat ik daarnaar op zoek was.’

Hij wijst naar hun bloemen- en groententuin, het weiland erachter, waar zoals overal in de omgeving net is gehooid, naar een overwoekerde, onzichtbare grenspaal, naar ogenschijnlijk niks in het bijzonder: ‘Rust.’