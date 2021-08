In Frida, viva la vida wordt het cliché van de lijdende kunstenaar bepaald niet geschuwd ★★★☆☆

Frida Kahlo

De alomtegenwoordige Frida Kahlo (1907-1954) is momenteel nog alomtegenwoordiger. In de slipstream van de tentoonstelling Frida Kahlo & Diego Rivera: A Love Revolution in het Cobra Museum in Amstelveen (tot 3 oktober) en vóór aanvang van Viva la Frida! in het Drents Museum in Assen (vanaf 8 oktober), draait vanaf vandaag de documentaire Frida, viva la vida in de bioscoop. Daarin wordt het cliché van de lijdende kunstenaar bepaald niet geschuwd: zie hoe een verkeersongeluk en een tweetal miskramen aan de basis stonden van het iconische werk van de Mexicaanse. Belangrijker: de documentaire maakt ondanks een handvol platitudes – er is pijn nodig om schoonheid te creëren! – vooral duidelijk hoezeer de geest van Kahlo doorleeft in hedendaags Mexico. Gaandeweg wordt de kijker klaargestoomd om na afloop ook zélf in het museum te duiken.

Frida, viva la vida

Documentaire ★★★☆☆ Regie Giovanni Troilo Met Asia Argento 98 min., in 41 zalen