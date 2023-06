In filmmuseum Eye wordt Werner Herzog gevierd met alle geestdrift en gekte die de regisseur typeert ★★★★☆

‘Werner Herzog: The Ecstatic Truth’ in Eye Filmmuseum in Amsterdam. Beeld Studio Hans Wilschut

Neem vooral je wandelschoenen mee. De expositie Werner Herzog: The Ecstatic Truth in filmmuseum Eye in Amsterdam voert je over de hele planeet, met beelden van alle continenten. Want dat is ook wat deze Duitse filmmaker (80) doet. In zijn speelfilms en documentaires gaat hij altijd op zoek naar verhalen binnen de, in zijn woorden, verhevigde werkelijkheid. Dan spreekt hij een tikkeltje deftig, in dat mooie accent dat we van hem kennen, over de ‘ecstatic truth’. Dat werd de wat mysterieuze titel van deze tentoonstelling.

Uitzinnig is deze expositie inderdaad. De bezoeker doolt in het schemerdonker langs manshoge beeldschermen waarop sleutelscènes uit Herzogs omvangrijke oeuvre worden vertoond. Dat oeuvre bestaat uit meer dan 70 producties: 20 speelfilms, 34 documentaires, 7 korte films plus hier en daar wat losse eindjes. Al struinend stuit je in Eye op wonderlijke artefacten, zoals uit Nosferatu: Phantom der Nacht (1979) de bebloede spies waarmee arts Van Helsing Graaf Dracula (Klaus Kinski) te lijf ging, Kinski’s vampiertanden en een dode rat. Fijne snuisterijen, naast wat foto’s, rekwisieten en archiefstukken, maar bewegende beelden zijn hier de hoofdzaak.

‘Herakles’, 1962.

Zijn eerste filmpoging ondernam Herzog in 1962, met het 12 minuten durende Herakles. Iets met bodybuilders op jazzmuziek die zes van de twaalf werken van de Griekse halfgod uitbeelden. Herzog was 19 jaar, en begon als autodidact. Zijn filmdebuut beschouwt hij nog steeds als een leerzame mislukking.

Herakles is het begin van alles, maar deze expositie heeft geen opsommend of chronologisch karakter. In samenwerking met de Berlijnse Kinemathek – het Duitse filmmuseum – wordt door Eye tachtig jaar Herzog in beeldcollages gevierd, met alle geestdrift en gekte die deze regisseur zo typeert.

Dat mag je toch wel stellen als je de werkopnamen ziet van Fitzcarraldo (1982), met de onhandelbare hoofdrolspeler Klaus Kinski die krijsend in opstand komt tegen Herzog.

‘Lektionen in Finsternis’, 1992.

Of staar naar de brandende olievelden in Koeweit tijdens de Golfoorlog in de documentaire Lektionen in Finsternis (‘Lessen in duisternis’, 1992), tegen ouvertures van Wagner gezet. Dantes inferno, vanuit de lucht gefilmd. Het gebruik van Wagner bij de beelden kwam Herzog op de nodige kritiek te staan. Werd hier de apocalyps bejubeld? Integendeel, hield de regisseur vol, het was een waarschuwing. Verder keek Herzog niet zo op van de discussie. In de regel zorgen zijn compromisloze films altijd wel voor het nodige rumoer.

Denk ook aan de verbijsterende reconstructie van leven en dood van Timothy Treadwell, die dacht dat hij in Alaska in vrede met de grizzlyberen kon leven: Grizzly Man (2005). Resten van Treadwell en zijn vriendin werden later teruggevonden in de maag van een 28 jaar oude beer – Beer 141, zoals Treadwell hem had gedoopt. Op het scherm spreekt hij ons net voor die fatale 5 oktober 2003 nog heel relaxed en lachend toe, terwijl de beren achter hem alvast warmlopen. Het zijn deze videodagboeken, te zien in Eye, die Herzog verwerkte in zijn filmische portret van Treadwell.

‘Little Dieter Needs to Fly’, 1997.

Herzog heeft altijd een zwak gehad voor excentrieke buitenstaanders als Treadwelll. Of het nu gaat om de muziekfanaat Fitzcarraldo, die per se een operahuis in de jungle wil optrekken (de verentooi van het Campa-opperhoofd uit die film is in Eye te zien), tot aan straaljagerpiloot Dieter Dengler die tijdens de Vietnamoorlog uit krijgsgevangenschap wist te ontsnappen (Little Dieter Needs to Fly, 1997).

Die liefde voor de underdog kunnen we als de rode draad binnen zijn oeuvre zien. In zijn speelfilms, maar vooral in zijn documentaires. Daarmee gaat hij met zijn cameraploeg op pad en verkeert dan al snel in extreme situaties. Toch is er een verschil tussen verkennen en avonturieren, zegt hij: ‘Ik ben nieuwsgierig, maar geen avonturier.’

Rekwisieten van setontwerper Henning von Gierke en een vervalste filmvergunning, 1979. Te zien op ‘Werner Herzog: The Ecstatic Truth’ in filmmuseum Eye in Amsterdam. Beeld Studio Hans Wilschut

Flarden van zulke uitspraken vind je terug op de expositie, in dat veelbesproken idiolect met dat zangerige Duitse Engels. Zijn accent gaf hem zeker in Amerika een soort van cultstatus, hij maakte zelfs zijn entree als het typetje Walter Hotenhoffer in The Simpsons .

Met zijn onorthodoxe werkwijze (‘Ga altijd lopen, dan kom je je verhaal vanzelf tegen’) heeft Herzog nu ook een brug geslagen naar de jongere generatie. Bijna wekelijks krijgt hij verzoeken van aspirant-filmmakers die bij een volgend project zijn assistent willen zijn.

Nou nee, dat gaat niet, hij heeft zijn eigen vaste clubje, maar een paar vaderlijke filmadviezen zitten er heus wel in. En anders kun je ook nog naar de door hem opgerichte filmschool Rogue, die op wisselende locaties en op onregelmatige tijdstippen cursussen verzorgt. (‘Geen gewone filmschool, maar een seminar over een levenswijze’, stelt de website.)

‘Werner Herzog: The Ecstatic Truth’ Beeld Studio Hans Wilschut

Werner Herzog is altijd onderweg. Zijn halfbroer Lucki Stipetic, die veel van Herzogs speelfilms en documentaires heeft geproduceerd, was bij de opening van de expositie in Eye. Hij vertelde daar dat Werner slechts twee paar schoenen heeft: één set wandelexemplaren en één paar bergschoenen. Ze brachten hem naar alle uithoeken van de wereld. Van Antarctica naar de Afrikaanse woestijn, en van Alaska naar de regenwouden van Peru. En heel belangrijk: in zijn beleving vormen die landschappen niet slechts het decor, voor hem zijn het volwaardige filmpersonages. Soms krijgen ze zelfs de hoofdrol. Ook dat laat deze expositie mooi zien.

Voor het gemak houdt de zelfverklaarde antropoloog Herzog tijdens zijn expedities een helder perspectief aan: hoe zouden aliens onze wereld bezien als ze hier per ongeluk landen? Het is Herzogs manier om onbevangen naar de werkelijkheid te kijken. En om zichzelf vragen te kunnen stellen over de achterliggende gedachten en mechanismen.

In Eye blijkt wel: tijdens de door hemzelf ingesproken voice-overs bij zijn films ontspoort die gedachtentrein van hem ook weleens. Maar zijn permanente zwerftocht over de aardbol levert toch altijd weer uitzonderlijke beelden op. Na de route langs de imposante filmschermen in Eye valt een jaloersmakend Kuifje-gevoel maar lastig te onderdrukken.

Witte vlekken op de wereldkaart – terra incognita – bestaan eigenlijk niet meer, maar hij weet ze toch altijd weer te vinden, net als de verhalen die erbij horen. Werner Herzog mag dan inmiddels 80 zijn, vanuit zijn huidige woonplaats Los Angeles heeft hij al gedreigd om nog jaren door te gaan.